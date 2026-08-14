Poznaj tę europejską stolicę z całkiem innej perspektywy. Szlak niezwykłych zegarów w Berlinie

Berlin inaczej. Odkryj stolicę Niemiec śladem oryginalnych zegarów

Zwiedzanie Berlina może przybrać wiele form – od klasycznej, przez historyczną, aż po kulinarną. Ciekawym eksperymentem jest jednak wybranie jednego motywu przewodniego, który wyznaczy trasę spaceru. W stolicy Niemiec doskonałym punktem zaczepienia są zegary, lecz nie mowa tu o standardowych tarczach zdobiących kościelne wieże. Miasto obfituje w oryginalne instalacje odmierzające czas w sposób symboliczny, artystyczny czy wręcz futurystyczny. To niezwykła mieszanka designu, historii i miejskiej fantazji, ukazująca Berlin w nowym świetle.

Oto pięć fascynujących berlińskich zegarów, które warto zobaczyć na własne oczy.

Zegar na Potsdamer Platz. Przypomnienie o pierwszej sygnalizacji

Potsdamer Platz, jeden z najnowocześniejszych punktów na mapie Berlina, skrywa konstrukcję nawiązującą do przeszłości – zegar z sygnalizatorem. Instalacja ta upamiętnia pierwsze w Europie światła drogowe, które stanęły tu w latach 20. XX wieku, by kierować ruchem. Obecnie ten niezwykły obiekt stanowi wizytówkę placu, spajając bogatą historię miejsca z jego nowoczesnym obliczem.

Europa Center i gigantyczny Zegar Wodny

Wewnątrz kompleksu Europa Center znajduje się imponujący Water Clock, czyli zegar wodny. Ta wielopoziomowa konstrukcja odmierza czas za pomocą barwnych płynów przepływających przez kolejne szklane naczynia. Ta zjawiskowa, futurystyczna instalacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów i należy do najchętniej fotografowanych atrakcji w tej części miasta.

Mengenlehruhr w Berlinie. Świetlna zagadka przy Budapester Str.

Niedaleko Europa Center, przy Budapester Str., można podziwiać Mengenlehruhr – jeden z najbardziej oryginalnych zegarów na świecie. W tym przypadku czas nie jest wskazywany przez cyfry ani wskazówki, lecz przez system kolorowych, podświetlanych paneli, które uruchamiają się w ściśle określonych sekwencjach. Ta intrygująca łamigłówka w przestrzeni miejskiej przyciąga uwagę fanów nietypowego designu oraz zagadek logicznych.

Hansaviertel i rzeźba olbrzymiego zegarka

Przechadzając się po modernistycznej dzielnicy Hansaviertel, natrafimy na zaskakującą rzeźbę imitującą ogromny zegarek na rękę, przypominającą przedmiot upuszczony przez giganta. Obiekt ten jest wyrazem uznania dla przedmiotów codziennego użytku, które w odpowiedniej skali zyskują rangę dzieła sztuki. To doskonały dowód na to, jak berlińscy twórcy potrafią przekuć zwykły gadżet w monumentalną atrakcję.

Weltzeituhr na Alexanderplatz. Słynny zegar czasu światowego

Prawdziwą wizytówką Alexanderplatz jest Weltzeituhr – zegar czasu światowego. Jego obracający się cylinder informuje o bieżącej godzinie w dziesiątkach stref czasowych, a wieńczący konstrukcję model Układu Słonecznego nadaje całości kosmicznego wyrazu. Ten symbol Berlina to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie miasta, uwieczniany na tysiącach zdjęć.

Tematyczne zwiedzanie Berlina. Dlaczego warto podążać szlakiem zegarów?

Wędrówka szlakiem niezwykłych zegarów to świetna okazja, by poznać stolicę Niemiec od podszewki. Taki spacer pozwala zwrócić uwagę na obiekty, obok których często przechodzi się obojętnie, a które kryją w sobie wyjątkowe artystyczne wizje i fascynujące opowieści. Zwiedzanie z motywem przewodnim sprawia, że każda kolejna lokalizacja staje się fragmentem większej, wciągającej historii o Berlinie. Dla osób poszukujących nieszablonowych pomysłów na spędzenie czasu, zegary są strzałem w dziesiątkę.

45

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie