Ostatnie przygotowania do morskiego święta. "Żagle 2026" startują już w piątek

Saperzy montują przeprawę z dziesiątek modułów pontonowych na Odrze

Tymczasowy most na Odrze składa się z blisko pięćdziesięciu potężnych modułów. Operację ich montażu i spinania we wtorkowy poranek rozpoczęło dwudziestu doświadczonych wojskowych ze stacjonującej w szczecińskich Podjuchach jednostki. Konstrukcja będzie znajdowała się pod stałym, całodobowym nadzorem, co ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa dla uczestników nadchodzącej imprezy. Pierwsze osoby będą mogły przespacerować się nowym szlakiem w piątek o poranku, chwilę przed oficjalnym rozpoczęciem wielkiego marynistycznego święta. Ścieżka piesza ulokowana została bezpośrednio pomiędzy Trasą Zamkową a Mostem Długim, spajając w ten sposób bulwary Piastowski i Gdyński.

- Most jest podzielony na dwa pasy ruchu, dwa kierunki. Przeprawa ma długość 93 metrów. Jest ona nie tylko praktycznym ułatwieniem dla odwiedzających, ale również jedną z dodatkowych atrakcji Żagli - mówi Celina Wołosz, rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Wojskowe wsparcie ma znacząco zrewolucjonizować logistykę całego wydarzenia, gwarantując gościom błyskawiczny i całkowicie bezproblemowy dostęp do dziesiątek punktów programu zlokalizowanych na terenie Łasztowni. Przechodnie zyskają szansę wykorzystywania mostu pontonowego od 14 do 16 sierpnia. Dokładne godziny zamknięcia bram prezentują się następująco:

Piątek i sobota: przeprawa przestanie funkcjonować około godziny 1:00 w nocy

Niedziela: konstrukcja zostanie całkowicie wyłączona z użytku o godzinie 23:00

Dodatkowo przedstawicielka Żeglugi Szczecińskiej skierowała do wszystkich odwiedzających stanowczą prośbę:

- Apelujemy do wszystkich uczestników korzystających z przeprawy o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych - apeluje Celina Wołosz.

Program festiwalu Żagle 2026. Jakie wspaniałe jednostki wpłyną do portu?

Zbliżająca się gigantycznymi krokami letnia impreza jest bezpośrednią kontynuacją legendarnych Dni Morza, które przyciągały tłumy miłośników statków do grodu Gryfa nieprzerwanie od 1947 roku. W bezpośrednim sąsiedztwie nurtu Odry na turystów i samych mieszkańców czeka cała paleta wodnych przeżyć:

imponujące parady z udziałem luksusowych jachtów i historycznych żaglowców,

rozrywkowe występy muzyczne znanych artystów na scenach,

specjalnie zaaranżowane strefy z aktywnościami dla najmłodszych gości,

bogate zaplecze kulinarne i wydzielone miejsca relaksu dla całych rodzin.

U stóp monumentalnych Wałów Chrobrego powoli robi się bardzo tłoczno od przypływających gości. We wtorkowy wieczór do szczecińskiego portu w iście majestatycznym stylu wpłynął liczący ponad sto lat pływający zabytek S/Baltic Beauty. Z kolei w okolicach środy w regionie spodziewane jest huczne powitanie pięknego STS Generał Zaruski płynącego prosto z Gdańska oraz potężnego, trzymasztowego giganta Albert Johannes operującego pod holenderską banderą.

Zamknięte ulice w centrum Szczecina. Uwaga na komunikacyjne utrudnienia

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zabytkowych Wałów Chrobrego,

reprezentacyjnego Starego Miasta,

rozległych nabrzeży Łasztowni.

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