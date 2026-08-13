Pijany 32-latek jechał rowerem po trasie S6. Twierdził, że wyruszył... z Kołobrzegu!

Zgłoszenie o pijanym rowerzyście na drodze S6

Wczoraj w okolicach godziny 19:30 dyżurny nowogardzkiego komisariatu przyjął zawiadomienie dotyczące osoby przemieszczającej się na rowerze wzdłuż drogi ekspresowej S6. Zespół funkcjonariuszy szybko zjawił się we wskazanym rejonie, a w pobliżu miejscowości Radostowo zlokalizował mężczyznę na pasie awaryjnym, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy.

Policjanci podczas interwencji wyczuli od kierującego jednośladem alkohol. Kontrola stanu trzeźwości 32-latka wykazała stężenie przekraczające promil. Sam kontrolowany nie ukrywał, że przed podróżą spożywał trunki wyskokowe, dodając jednocześnie, że swoją trasę rozpoczął w Kołobrzegu.

Wysoka kara finansowa za lekkomyślne zachowanie na S6

Nietrzeźwy kierowca jednośladu otrzymał dwa mandaty karne, których łączna suma opiewa na 2750 złotych, co jest konsekwencją zarówno obecności na drodze ekspresowej, jak i jazdy po alkoholu. Funkcjonariusze zwracają uwagę na skrajną lekkomyślność sprawcy, która stanowiła ogromne zagrożenie na trasie szybkiego ruchu.

Sierżant Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie jasno wskazała, że mężczyzna zlekceważył fundamentalne zasady bezpieczeństwa, tworząc realne ryzyko dla samego siebie oraz kierowców samochodów. Jak zaznaczyła, infrastruktura dróg ekspresowych kategorycznie wyklucza obecność rowerów, a stan nietrzeźwości dodatkowo obniża zdolność do szybkiej reakcji na drodze.

Policjanci z Goleniowa ostrzegają rowerzystów

Służby przypominają wszystkim cyklistom o surowym zakazie przebywania na autostradach oraz drogach ekspresowych. Takie trasy służą wyłącznie do szybkiego przemieszczania się pojazdów silnikowych, a wprowadzanie na nie rowerów, szczególnie w stanie upojenia alkoholowego, jest niedopuszczalne.

– Apelujemy o rozsądek, rozwagę i ostrożność. Każde takie zachowanie może zakończyć się tragicznie – podsumowała sierż. Kowalska, wskazując na konieczność przestrzegania podstawowych przepisów ruchu drogowego.

Autor: KPP Goleniów/ Materiały prasowe

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie