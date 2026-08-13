Polacy szturmowali niemieckie sklepy w poszukiwaniu taniego cukru. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja po czterech latach

Brak towaru na półkach. Szał zakupów w niemieckich marketach w 2022 roku

Cztery lata wstecz „Super Express” donosił o niespotykanym kryzysie. W miesiącach letnich 2022 roku cukier stał się towarem wysoce deficytowym. Puste regały i błyskawiczne znikanie dostaw zmusiły placówki handlowe do ustalania maksymalnych ilości dla pojedynczego klienta.

Cena za paczkę potrafiła oscylować w granicach 5-7 zł.

Wówczas w Niemczech realia rynkowe były znacznie korzystniejsze dla portfela. Cena na poziomie 79 centów (około 3,70 zł) zachęciła Polaków mieszkających blisko granicy do masowych wyjazdów w celu uzupełnienia zapasów niezbędnych do tworzenia letnich przetworów.

Jakie są obecnie ceny cukru w Niemczech?

Po czterech latach od tamtych wydarzeń zbadaliśmy asortyment niemieckich sieci w landach takich jak Meklemburgia i Brandenburgia, w tym Kaufland, Lidl, Edeka i Rewe.

Stawki w sąsiednim kraju zatrzymały się na stosunkowo wysokim poziomie, znacznie przekraczającym te sprzed lat:

zazwyczaj za kilogram trzeba zapłacić 99 centów (ponad 4 zł),

natomiast w w większych miastach cena dochodzi do 1,19 euro, co daje niemal 5 zł.

To wysoka poprzeczka, która w 2022 roku z pewnością zniechęciłaby polskich konsumentów do odwiedzania Niemiec w celach zakupowych.

Polskie dyskonty kładą konkurencję na łopatki. Rekordowo tani cukier

Tymczasem w naszym kraju stawki mocno zjechały w dół. W popularnych sieciach, takich jak Carrefour, Lidl oraz Biedronka za paczkę trzeba liczyć:

w cenie regularnej 1,99 zł,

promocja Biedronki przy zakupie 10 kg obniża koszty do 1,49 zł,

chwilę wcześniej, przy takich samych wymogach ilościowych kosztował zaledwie 99 groszy.

Tym samym polski rynek wyprzedza konkurentów w regionie pod względem atrakcyjności cenowej. Wybierając rodzime dyskonty, oszczędzamy nawet od 2 do 3 zł na każdym kilogramie względem niemieckich sklepów.

Przełom w handlu detalicznym. Zaskakująca przemiana

Doświadczenia z 2022 roku skłoniły zakłady produkcyjne do intensyfikacji działań, a duże markety do podjęcia ostrej rywalizacji cenowej. Zakończenie zawirowań wokół opłat za prąd i transport przypieczętowało tę zmianę. W rezultacie Polska nie zmaga się już z brakami cukru, lecz ma go pod dostatkiem, a sam produkt jest częstym bohaterem promocyjnych ulotek, tracąc miano sensacji z pierwszych stron gazet.

Radykalna zmiana trendów

Ubiegłe lata przyniosły zaskakujący obrót spraw. O ile w 2022 roku ratunkiem dla Polaków był wyjazd po cukier za zachodnią granicę, o tyle w 2026 roku polskie markety kuszą pełnym asortymentem i atrakcyjnymi cennikami. Wywołujący wcześniej popłoch asortyment stał się dobrem łatwo dostępnym i przewidywalnym finansowo. Sytuacja uległa całkowitemu odwróceniu na korzyść rodzimego rynku.

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