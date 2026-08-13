Nielegalni migranci wpadli pod Kołbaskowem. Mieli ostatecznie dotrzeć do Niemiec

Zatrzymanie na trasie w stronę granicy z Niemcami

Funkcjonariusze szczecińskiego patrolu SG przeprowadzili interwencję dziesiątego sierpnia w godzinach porannych. W zatrzymanym na drodze krajowej nr 13 pojeździe osobowym znajdowało się łącznie osiem osób, wśród których zidentyfikowano 41-letnią Ukrainkę, 29-letniego obywatela Gruzji, a także Marokańczyka i pięciu Irańczyków. Pojazd poruszał się bezpośrednio w stronę granicy polsko-niemieckiej, a do samej kontroli doszło w bliskim sąsiedztwie wjazdu na autostradę A6.

Wszyscy ujawnieni w samochodzie cudzoziemcy mieli ukończone osiemnaście lat. Z dotychczasowych analiz pograniczników wynika, że grupa dostała się na terytorium naszego kraju w sposób nielegalny od strony Litwy.

Gruzin i Ukrainka usłyszeli zarzuty za organizację przemytu

Opiekunowie grupy trafili pod oblicze śledczych z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. To właśnie tam obywatel Gruzji oraz obywatelka Ukrainy zostali oficjalnie oskarżeni o to, że zorganizowali sześciu obcokrajowcom nielegalne przekroczenie granicy polsko-litewskiej oraz próbowali przerzucić ich dalej na zachód Europy.

Oskarżeni kategorycznie odrzucili stawiane im zarzuty i nie przyznali się do winy. Mimo to prokuratura zawnioskowała o izolację podejrzanych, co spotkało się z aprobatą sądu, który zarządził wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy, a za całą sprawę organizatorom grozi kara sięgająca nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

Odrębną ścieżkę stanowi postępowanie administracyjne, w ramach którego szczeciński komendant Straży Granicznej nakazał obojgu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrót do swoich ojczyzn. Dodatkowo otrzymali oni pięcioletni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen, przy czym postanowienia te wejdą w życie dopiero po sfinalizowaniu bieżących procedur karnych.

Nielegalni imigranci poddali się karze

Piątka obywateli Iranu oraz obywatel Maroka również poniosą konsekwencje swoich czynów, odpowiadając za bezprawne wejście do Polski od strony Litwy oraz próbę ucieczki do zachodnich sąsiadów. Cała szóstka wzięła na siebie odpowiedzialność za te czyny, a także zgodziła się na wymierzenie kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwuletni okres próbny.

Procedura readmisji. Cudzoziemcy odesłani na Litwę

Analiza mundurowych niezbicie dowiodła, że punktem wejścia zatrzymanych obcokrajowców do naszego państwa była właśnie granica polsko-litewska. W związku z tym z samego rana kolejnego dnia imigranci trafili z powrotem w ręce litewskich funkcjonariuszy na przejściu granicznym w Budzisku, co zrealizowano na podstawie standardowych przepisów o readmisji.

Śledztwo w sprawie przemytu ludzi jest w toku

Bieżące działania procesowe i karne w tej sprawie realizują członkowie Grupy Operacyjno-Śledczej, na co dzień stacjonujący w szczecińskiej Placówce Straży Granicznej. Wszystkie czynności służb mundurowych podlegają bezpośredniemu nadzorowi ze strony Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

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