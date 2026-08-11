Tanie podróżowanie bez limitów po całym kraju. Ten bilet to prawdziwy hit!

Początki: od 9 euro po stały abonament

Deutschlandticket to ogólnokrajowy bilet na regionalną i miejską komunikację, za którą obecnie trzeba zapłacić 63 euro miesięcznie. Wszystko zaczęło się w 2022 roku, kiedy niemiecki rząd przetestował bilet za jedyne 9 euro. To był prawdziwy komunikacyjny hit – przez trzy miesiące Niemcy tłumnie ruszyli do pociągów regionalnych, przekonując się, że jazda koleją może być niedroga i komfortowa.

Kiedy pilotaż dobiegł końca w maju 2023 roku, wprowadzono Deutschlandticket, który kosztował 49 euro. Z czasem opłata wzrosła do 59, by ostatecznie zatrzymać się na obecnych 63 euro. Mimo wyższej ceny, bilet wciąż cieszy się olbrzymią popularnością – miesięcznie kupuje go około 14,5 mln podróżnych.

Gdzie działa Deutschlandticket?

Posiadając ten bilet, możesz swobodnie poruszać się po całych Niemczech. Obejmuje on:

Pociągi regionalne – takie jak RB, RE czy S-Bahn (nie dotyczy szybkich połączeń ICE, IC i EC).

Miejski transport publiczny – w tym autobusy, tramwaje, metro i kolej podmiejską.

Niektóre promy – na przykład te kursujące w Hamburgu.

To jeden bilet dający nieograniczone możliwości. Możesz pokonywać tysiące kilometrów, bez limitu zmieniać środki transportu i zwiedzać zarówno wielkie metropolie, jak i urokliwe prowincjonalne miejscowości.

Podróż z Polski – o tym trzeba pamiętać

Choć Deutschlandticket pozwala na podróże po wszystkich niemieckich landach, przekraczając granicę z Polską trzeba trzymać się jednej ważnej zasady: niezbędne jest wykupienie dodatkowego biletu do pierwszej stacji po stronie niemieckiej. Ta reguła dotyczy między innymi tras ze Szczecina do Löcknitz czy z Kostrzyna do Kietz.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku połączeń na wyspie Uznam, kursujących pomiędzy Świnoujściem a Cesarskimi Kurortami (Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin). Tu nie trzeba dopłacać ani grosza. Deutschlandticket jest ważny już od stacji początkowej w Polsce (Świnoujście Centrum), a sam przejazd przez granicę jest w pełni darmowy w ramach abonamentu.

Bilet popularny również wśród Polaków

Z Deutschlandticket mogą korzystać wszyscy, w tym obywatele Polski. To opcja, po którą najchętniej sięgają mieszkańcy zachodnich regionów naszego kraju, jednak bilet przyciąga też turystów z innych części Polski, szukających taniego sposobu na zwiedzanie Niemiec. Dla wielu osób to najkorzystniejsze rozwiązanie na częste podróże za Odrę.

Gdzie pojechać? Propozycje tras

Dzięki świetnie rozwiniętej siatce połączeń regionalnych, w Niemczech można pokonywać nawet dłuższe dystanse w ciągu jednego dnia. Oto kilka przykładów:

Świnoujście – Cesarskie Kurorty (Uznam): to zaledwie kilkanaście minut drogi, bez żadnych opłat, świetna opcja na szybki nadmorski spacer.

Szczecin – Hamburg: przejazd pociągami regionalnymi zajmie około 6 godzin.

Berlin – Lipsk: to kwestia zaledwie dwóch godzin podróży.

Drezno – Norymberga: podróż trwa około 3,5 godziny.

Monachium – Jezioro Bodeńskie: to około 3 godziny jazdy.

Za 63 euro możesz przemierzyć całe Niemcy – od wybrzeża Bałtyku i Morza Północnego, przez majestatyczne Alpy, po historyczne metropolie, takie jak Kolonia, Frankfurt czy Stuttgart.

Gdzie nabyć Deutschlandticket?

Abonament można łatwo wykupić za pośrednictwem wielu dostępnych platform:

Deutsche Bahn (przez aplikację DB Navigator),

MoPla,

Aplikacje lokalnych przewoźników,

Serwisy regionalnych związków transportowych.

Bilet występuje tylko w formie elektronicznej – zapisany w telefonie.

Pamiętaj, że w czasie ewentualnej kontroli musisz okazać dowód tożsamości, co jednak jest naturalnym wymogiem podczas podróży zagranicznych.

Anulowanie subskrypcji krok po kroku

Deutschlandticket funkcjonuje jako abonament odnawiający się automatycznie co miesiąc. Aby nie zapłacić za kolejny okres rozliczeniowy, musisz anulować subskrypcję do 10. dnia danego miesiąca. Zrezygnować można w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Dlaczego to się opłaca?

To aktualnie jedna z najlepszych opcji dla Polaków chcących zwiedzić spore państwo w centrum Europy. Za niecałe 300 zł dostajesz nielimitowaną możliwość jazdy, zwiedzania dziesiątek miejsc, jednocześnie uciekając przed wydatkami na paliwo, winiety czy parkingi. Deutschlandticket to rewolucja w podróżowaniu, która zjednuje sobie coraz więcej zwolenników.

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