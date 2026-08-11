Lotnisko w Goleniowie ma nową halę przylotów. Inwestycja nabiera tempa

Tymczasowa hala przylotów gotowa

Obok głównego terminala stanął nowy pawilon, oznaczony literą D. Choć wstęgę już oficjalnie przecięto, prezes portu Maciej Dziadosz wskazał, że konieczne jest dokończenie drobnych prac budowlanych, co zajmie jeszcze kilka lub kilkanaście dni. Pawilon zaplanowano tak, by swobodnie obsługiwał pasażerów dwóch samolotów jednocześnie. Oznacza to przepustowość rzędu 378 osób na godzinę. Mimo niewielkich gabarytów budynek będzie całkowicie dostosowany do potrzeb podróżnych. Niespełna 4 proc. jego metrażu przeznaczono na strefy wyłączone z użytku pasażerskiego. Pozostałą część zajmują po równo strefy operacyjne Schengen i „No Schengen”, każda licząca po 250 m kw.

Przebudowa lotniska w Goleniowie

Modernizacja goleniowskiego portu lotniczego przebiega wieloetapowo. Do tej pory ukończono już renowację systemów lotniskowych, a na początku sierpnia wdrożono nowoczesny system oświetlenia nawigacyjnego. Dzięki tym zmianom samoloty mogą lądować w Goleniowie przy znacznym ograniczeniu widoczności, zgodnie z procedurami LVP kat. II. Władze portu mają nadzieję, że otworzy to drogę do współpracy z nowymi liniami lotniczymi, w tym do stworzenia bazy jednego z przewoźników. Tymczasem marszałek Olgierd Geblewicz ogłosił rozpisanie kolejnego przetargu na wzniesienie ostatecznego terminala. Poprzednie postępowanie, w którym wzięły udział m.in. Doraco i Budimex, anulowano ze względu na koszty przekraczające założone 200 mln zł. Nowy wykonawca otrzyma półtora roku na realizację inwestycji z możliwością wydłużenia o kwartał. Marszałek wyraził nadzieję, że nowy terminal zostanie oddany do użytku za dwa lata.

Gospodarka Pomorza Zachodniego korzysta na lotnisku

W trakcie uroczystości otwarcia pawilonu przedstawiono istotne dane ekonomiczne. Marcin Danił z Polskich Portów Lotniczych zaznaczył, że funkcjonowanie lotniska w Goleniowie przynosi regionowi korzyści rzędu około 1,8 mld zł w skali roku. Jak podkreślił, samo wsparcie dla lokalnej turystyki wynosi 67 mln zł, a dzięki lotniczemu „oknu na świat” zatrudnienie zyskuje 18 tysięcy osób z Pomorza Zachodniego. Obecnie na terenie portu trwają wyburzenia dawnej hali przylotów oraz budynków technicznych. Wzniesienie tymczasowego obiektu przez firmę Doraco i prace rozbiórkowe kosztowały łącznie 13,7 mln zł.

Nowy terminal obsłuży miliony pasażerów. Potężna infrastruktura w planach

Docelowy obiekt pasażerski ma mieć imponującą powierzchnię 20 tys. m kw., co dwukrotnie przewyższy metraż starych hal pochodzących z ubiegłego wieku. W ramach projektu zaplanowano:

poszerzenie stref obsługi przylotów i odlotów,

powiększenie obszarów przeznaczonych na odprawę i kontrolę bezpieczeństwa,

zwiększenie liczby stanowisk check-in oraz bramek,

stworzenie nowych, nowoczesnych punktów handlowych i gastronomicznych.

Gdy cała inwestycja dobiegnie końca, goleniowski port lotniczy ma być w stanie obsłużyć nawet 2 miliony podróżnych rocznie.

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