Sąd podjął decyzję w sprawie ataku w Goleniowie

Sprawa szokującej napaści w zachodniopomorskim Goleniowie ma już swoje konsekwencje prawne. Sąd Rejonowy w Goleniowie zdecydował o przyszłości dwóch 16-letnich braci, którzy w miniony weekend brutalnie zaatakowali 17-letniego chłopaka. Nastolatkowie zostali odseparowani i skierowani do specjalistycznych ośrodków, o czym poinformowały lokalne służby.

- Sąd rejonowy w Goleniowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił o umieszczeniu jednego z nieletnich w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, natomiast wobec drugiego zastosowano środek w postaci umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym również na okres trzech miesięcy

- przekazała w rozmowie z Radiem Eska Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Motywy napaści wciąż owiane tajemnicą. Stan pobitego nastolatka

Dlaczego doszło do tak drastycznego zdarzenia? Obecnie służby nie chcą zdradzać powodów, jakimi kierowali się 16-latkowie. Poinformowano za to o stanie poszkodowanego 17-latka. Nastolatek, który otrzymał kilka ciosów ostrym narzędziem, znajduje się pod stałą opieką lekarzy z oddziału chirurgicznego szczecińskiego szpitala „Zdroje”, a jego kondycja określana jest jako stabilna.

Dramat na ulicy Kolejowej w Goleniowie

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę w okolicach południa na ulicy Kolejowej. To właśnie tam 17-letni chłopak został dotkliwie pobity przy użyciu ostrego przedmiotu. Jego obrażenia okazały się na tyle poważne, że musiał interweniować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do placówki medycznej w Szczecinie.

- Do krwawej napaści doszło w sobotnie południe na ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ranny chłopak z obrażeniami klatki piersiowej i pleców został błyskawicznie przejęty od zespołu ratownictwa medycznego i przetransportowany drogą lotniczą do placówki medycznej

- relacjonowała Polskiej Agencji Prasowej Justyna Sochacka, rzeczniczka LPR.

Dzięki szybkiej interwencji specjalistów stan zdrowia poszkodowanego uległ zdecydowanej poprawie. Według niepotwierdzonych doniesień pomocy lekarskiej wymagał także jeden z atakujących 16-latków, który podczas szarpaniny uszkodził sobie dłoń.

Niepokojący wzrost brutalności wśród nastolatków

Brutalna sytuacja z Goleniowa nie jest odosobnionym aktem przemocy z udziałem młodych ludzi, do jakiego doszło w minionych dniach. W piątek w Kamiennej Górze rozegrał się kolejny dramat. Tam również 16-latek rzucił się z nożem na swojego o rok młodszego znajomego, zadając mu poważne rany.