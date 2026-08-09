Wielki wieloryb w Międzyzdrojach! Pływał kilkaset metrów od plaży

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-09 15:18

W pobliżu zatłoczonej plaży w Międzyzdrojach turyści dostrzegli... wieloryba. Zwierzę miało kilka metrów długości i pływało w wodach Bałtyku. Na miejsce wezwano ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF, by upewnić się, że wieloryb nie potrzebuje pomocy.

Ciemny wieloryb wynurza się z wody na pełnym morzu. O wizycie wieloryba w Międzyzdrojach przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Wielki, ciemnoszary wieloryb z jasnymi naroślami na głowie wynurza się z błękitnej wody, płynąc w prawo. Jego gładka skóra odbija światło, a wokół jego ciała widać delikatne fale i rozpryski wody. Na horyzoncie rozciąga się jasne, mgliste niebo nad spokojną, ciemnobłękitną powierzchnią oceanu.

Zaskakujący widok przy brzegu Międzyzdrojów. Wieloryb pojawił się blisko plaży

Niezwykły gość w Międzyzdrojach! Nad morzem w sobotnie popołudnie pojawił się wieloryb. Zgłoszenie o ogromnym morskim zwierzęciu blisko plaży wpłynęło do miejscowego WOPR-u, a ten zaalarmował organizację WWF Polska. Na miejsce wezwano Błękitny Patrol, by sprawdzić kondycję zwierzęcia i zabezpieczyć mu drogę ucieczki. Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF i pracownik Wolińskiego Parku Narodowego powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że niektórzy szacowali długość wieloryba na ponad 6 metrów, podczas gdy inni twierdzili, że mierzył najwyżej 3-4 metry.

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Służby zabezpieczały drogę zwierzęcia aż do granic Wolińskiego Parku Narodowego

WOPR sprawdził, czy wieloryb nie ugrzązł w rybackich sieciach lub innych pułapkach. Na szczęście nic na to nie wskazywało. Zwierzę poruszało się swobodnie, kierując się na wschód, w stronę Wisełki. Aby zapewnić mu bezpieczeństwo, ratownicy eskortowali je do około godziny 17.50. Odpłynęli, gdy zwierz znajdował się około 800 metrów od lądu, na obszarze ochronnym Wolińskiego Parku Narodowego. Wrzecionkowski wyjaśnił, że obowiązuje tam zakaz poruszania się łodzi motorowych i używania dronów. Cała operacja była na bieżąco konsultowana ze specjalistami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu.

To nie jest odosobniona sytuacja w tym regionie Morza Bałtyckiego. Na początku ubiegłego roku, nieopodal przystani rybackiej w Międzyzdrojach, ratownicy musieli uwolnić z sieci 10-metrowego ssaka. W tamtej akcji również uczestniczyły służby SAR, WOPR i wolontariusze WWF. Naukowcy orzekli wtedy, że był to humbak. Choć duże walenie wciąż należą do rzadkości w naszych wodach, w ostatnich latach odnotowuje się wizyty tych dużych zwierząt, które przedostają się przez Cieśniny Duńskie w okolice Rugii i Zatoki Pomorskiej.

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