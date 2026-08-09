Krwawy atak na 17-latka. Nastolatkowie zadali mu ciosy ostrym narzędziem. O ich losach zdecyduje sąd rodzinny

Atak nożownika w centrum Goleniowa. Ostrze wylądowało w krzakach

Do krwawej napaści doszło w sobotnie południe na ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ranny chłopak z obrażeniami klatki piersiowej i pleców został błyskawicznie przejęty od zespołu ratownictwa medycznego i przetransportowany drogą lotniczą do placówki medycznej – przekazała Justyna Sochacka, reprezentująca Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Według relacji osób będących na miejscu zdarzenia, do których dotarli dziennikarze stacji TVN24, dwóch młodych napastników rzuciło się z nożem na 16-latka. Po zadaniu ciosów uciekli, a niebezpieczne narzędzie porzucili w zaroślach.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny w Goleniowie

Funkcjonariusze z Goleniowa poinformowali, że dwóch zatrzymanych w związku z napaścią na ulicy Kolejowej spędziło noc w Policyjnej Izbie Dziecka. W niedzielę sprawą 16-latków zajmie się sąd rodzinny, do którego należy decyzja o dalszych krokach prawnych wobec nich.

Z początkowych komunikatów wynikało, że napastnicy są o rok starsi od ofiary. Pomyłkę sprostowała sierżant Martyna Kowalska z miejscowej komendy w rozmowie z PAP, tłumacząc to „dynamicznym rozwojem sytuacji”. Ostatecznie potwierdzono, że poszkodowany ma 17 lat, a agresorzy 16.

– Do błędu doszło w wyniku problemów komunikacyjnych na wczesnym etapie działań – doprecyzowała policjantka.

17-latek trafił do szpitala w Szczecinie

Przetransportowany śmigłowcem 17-latek trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w szczecińskich „Zdrojach”. Oprócz ran zadanych ostrym przedmiotem, nosił ślady dotkliwego pobicia. Po interwencji chirurgicznej jego stan określany jest przez rzeczniczkę szpitala jako dobry.

Pojawiły się również doniesienia o tym, że jeden z agresorów sam potrzebował interwencji medycznej. Miał on zostać przewieziony karetką na SOR z powodu obrażeń dłoni.

Prokuratura nadzoruje postępowanie ws. ataku w Goleniowie

Na ten moment służby milczą na temat powodów ataku. Policja nie ujawnia również detali dotyczących narzędzia zbrodni, potwierdzając jedynie, że w ruch poszedł niebezpieczny przedmiot. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod czujnym okiem prokuratury.

Kolejna odsłona przemocy wśród młodych z użyciem ostrego narzędzia

Nie jest to odosobniony przypadek tak agresywnego zachowania młodzieży w ostatnim czasie, ponieważ zaledwie dobę wcześniej do podobnego dramatu doszło w Kamiennej Górze. W piątek, siódmego sierpnia, 15-letni chłopak został tam poważnie raniony przy użyciu noża przez 16-latka. Organy ścigania ujęły dwóch 16-latków w związku z tamtym zdarzeniem, a lekarze walczyli o życie rannego ofiary.

Tego rodzaju powtarzające się krwawe ataki wśród młodzieży wywołują rosnące zaniepokojenie zarówno wśród funkcjonariuszy, jak i lokalnych społeczności. W obu wspomnianych sytuacjach młodzi agresorzy byli starsi od swoich ofiar zaledwie o rok.

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