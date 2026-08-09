Dwaj chłopcy wpadli do basenu przeciwpożarowego. Uratowała ich szybka reakcja świadków

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-09 9:55

Dwaj chłopcy w wieku 9 i 11 lat cudem uniknęli śmierci po tym, jak wpadli do basenu przeciwpożarowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej w Szczecinie. Dzięki błyskawicznej reakcji świadków i służb ratunkowych udało się przywrócić im czynności życiowe. Policja ustala, jak doszło do tego dramatycznego zdarzenia.

Ambulans pogotowia ratunkowego w Szczecinie. O uratowaniu dzieci ze zbiornika przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Dramatyczne sceny na terenie szkoły w Szczecinie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 sierpnia, wczesnym popołudniem. Około godziny 14:00 służby odebrały zgłoszenie o dwóch chłopcach topiących się w zbiorniku przeciwpożarowym. Z relacji st. kpt. Franciszka Golińskiego ze szczecińskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że dzieci z wody wydobyli świadkowie zdarzenia, podejmując natychmiastowe działanie.

Na miejsce błyskawicznie skierowano trzy strażackie zastępy, ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji. Stan chłopców wymagał natychmiastowego podjęcia działań resuscytacyjnych w celu przywrócenia krążenia i oddechu.

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Zespoły medyczne podjęły na miejscu intensywną walkę o ustabilizowanie stanu poszkodowanych.

– Czynności życiowe zostały przywrócone. Chłopców przetransportowano do szpitala – poinformował Goliński.

Strażacy, korzystając ze wsparcia płetwonurka, przeszukali dokładnie dno zbiornika, by wykluczyć obecność innych poszkodowanych. Równolegle przejrzano dostępne materiały z kamer monitoringu.

Śledztwo trwa. Zabezpieczono nagrania z kamer

Działania na miejscu koordynowała policja we współpracy z prokuraturą.

– Zabezpieczono monitoring, przesłuchani zostaną świadkowie zdarzenia – przekazał asp. Paweł Pankau z KMP w Szczecinie.

Śledczy próbują odtworzyć przebieg wydarzeń i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób małoletni znaleźli się na zabezpieczonym obszarze wokół basenu. Kluczowe jest ustalenie okoliczności wpadnięcia do wody i zweryfikowanie ewentualnych zaniedbań ze strony dorosłych.

Tylko sekundy dzieliły ich od tragedii

Tylko dzięki zdecydowanej postawie osób postronnych udało się zapobiec najgorszemu. Obaj chłopcy znajdują się obecnie pod opieką lekarzy, a mundurowi starają się wyjaśnić każdy, nawet najmniejszy detal dotyczący wypadku w rejonie szczecińskiej placówki oświatowej.

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