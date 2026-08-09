Dwaj chłopcy wpadli do basenu przeciwpożarowego. Uratowała ich szybka reakcja świadków

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Dramatyczne sceny na terenie szkoły w Szczecinie
Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 sierpnia, wczesnym popołudniem. Około godziny 14:00 służby odebrały zgłoszenie o dwóch chłopcach topiących się w zbiorniku przeciwpożarowym. Z relacji st. kpt. Franciszka Golińskiego ze szczecińskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że dzieci z wody wydobyli świadkowie zdarzenia, podejmując natychmiastowe działanie.
Na miejsce błyskawicznie skierowano trzy strażackie zastępy, ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji. Stan chłopców wymagał natychmiastowego podjęcia działań resuscytacyjnych w celu przywrócenia krążenia i oddechu.
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Zespoły medyczne podjęły na miejscu intensywną walkę o ustabilizowanie stanu poszkodowanych.
– Czynności życiowe zostały przywrócone. Chłopców przetransportowano do szpitala – poinformował Goliński.
Strażacy, korzystając ze wsparcia płetwonurka, przeszukali dokładnie dno zbiornika, by wykluczyć obecność innych poszkodowanych. Równolegle przejrzano dostępne materiały z kamer monitoringu.
Śledztwo trwa. Zabezpieczono nagrania z kamer
Działania na miejscu koordynowała policja we współpracy z prokuraturą.
– Zabezpieczono monitoring, przesłuchani zostaną świadkowie zdarzenia – przekazał asp. Paweł Pankau z KMP w Szczecinie.
Śledczy próbują odtworzyć przebieg wydarzeń i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób małoletni znaleźli się na zabezpieczonym obszarze wokół basenu. Kluczowe jest ustalenie okoliczności wpadnięcia do wody i zweryfikowanie ewentualnych zaniedbań ze strony dorosłych.
Tylko sekundy dzieliły ich od tragedii
Tylko dzięki zdecydowanej postawie osób postronnych udało się zapobiec najgorszemu. Obaj chłopcy znajdują się obecnie pod opieką lekarzy, a mundurowi starają się wyjaśnić każdy, nawet najmniejszy detal dotyczący wypadku w rejonie szczecińskiej placówki oświatowej.