16-latek z ranami kłutymi w Goleniowie! Zatrzymani też nieletni

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-08 17:20

16-latek został zaatakowany w sobotę przed południem w Goleniowie w woj. zachodniopomorskim. Chłopak miał rany kłute oraz ślady pobicia. Na miejsce wezwano służby, a poszkodowanego zabrał do szpitala w Szczecinie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch 17-latków.

Srebrny radiowóz z napisem Policja na tle brukowanej ulicy. O ataku na 16-latka przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Pexels.com Radiowóz Policja

Atak na 16-latka w Goleniowie. Ma rany kłute, zatrzymano dwóch 17-latków

16-latek skatowany w Goleniowie! Do ataku doszło w sobotę przed południem przy ulicy Kolejowej. Pomocy wymagał 16-letni chłopak, który miał rany kłute i ślady pobicia. Na miejsce przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Stan nastolatka wymagał przetransportowania go do szpitala. Do akcji skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 16-latka do Szczecina. Chłopak trafił do szpitala „Zdroje”. Najpierw został przyjęty na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie lekarze zajęli się jego obrażeniami. – W stanie dobrym jest na oddziale chirurgii – przekazała PAP rzeczniczka szpitala Katarzyna Stróżyk.

Policja zatrzymała dwóch 17-latków. "Trwają czynności z podejrzanymi"

Policjanci szybko zatrzymali dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem. To dwaj 17-latkowie. – W związku z tą sprawą zostali zatrzymani dwaj siedemnastolatkowie. Trwają czynności z podejrzanymi – poinformowała sierż. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 16-latek został zaatakowany „z użyciem niebezpiecznego przedmiotu”. Funkcjonariusze nie przekazują na razie dokładniejszych informacji na temat tego przedmiotu ani przebiegu całego zdarzenia. Nie wiadomo też, dlaczego doszło do ataku.  Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Z nieoficjalnych informacji podanych przez PAP wynika, że pomocy medycznej potrzebował również jeden z zatrzymanych. Miał rany dłoni i został przewieziony karetką na SOR.

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