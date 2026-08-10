Sędzia zatrzymany przez drogówkę za jazdę po pijaku. Sprawę bada Prokuratura Krajowa

Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie zatrzymany po alkoholu

Mężczyznę zatrzymano w niedzielę krótko po godzinie 22:00 na trasie między Gryfinem a Wełtyniem. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, st. Jakub Kuźmowicz, poinformował, że sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie siedział za kierownicą samochodu osobowego. Służby na ten moment milczą na temat tego, czy mundurowi zatrzymali go w ramach rutynowych działań, czy też w odpowiedzi na konkretny sygnał.

Służby bez cienia wątpliwości potwierdziły, że zatrzymany sędzia był nietrzeźwy. To kolejne tego typu zdarzenie, przypominające o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie stwarzają pijani kierowcy. Kwestia nietrzeźwości na drogach pozostaje ważnym problemem w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyczy osób zaufania publicznego.

Prokuratura w Szczecinie przekazuje śledztwo do Warszawy

Sprawa błyskawicznie trafiła w poniedziałek na biurko śledczych z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Przesłuchano już pierwsze osoby mające wiedzę o zdarzeniu, ale zgromadzona dokumentacja zostanie wysłana do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. To właśnie ta wyspecjalizowana komórka zajmuje się przypadkami naruszeń prawa przez przedstawicieli ważnych państwowych funkcji, w tym sędziów.

Prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła oficjalnie, że sędzia kierował pojazdem będąc pod wpływem alkoholu. Sprawa znajduje się na bardzo wczesnym etapie, ponieważ dalsze kroki prawne blokują przepisy o ochronie prawnej funkcjonariusza.

Immunitet sędziowski chroni przed przesłuchaniem

Śledczy nie mogli przesłuchać zatrzymanego mężczyzny z powodu obowiązującego go immunitetu sędziowskiego. Żeby śledztwo ruszyło z miejsca, Prokuratura Krajowa musi wystąpić z formalnym wnioskiem o zniesienie jego ochrony. O losach sędziego zdecyduje ostatecznie sąd dyscyplinarny działający przy Sądzie Najwyższym.

Zarzuty i oficjalne przesłuchanie będą możliwe dopiero w momencie, gdy immunitet zostanie prawomocnie uchylony. Co więcej, w gestii sądu dyscyplinarnego leży możliwość czasowego odsunięcia sędziego od orzekania. Sytuacja ta dobitnie uwypukla zawiłość procedur prawnych w przypadku funkcjonariuszy państwowych, co często rodzi dyskusje o szybkości wyciągania wobec nich konsekwencji.

Śledczy zapowiedzieli, że kolejne informacje w tej sprawie przekażą opinii publicznej w najbliższy wtorek. Obecnie pewne jest jedynie to, że sędzia prowadził pojazd na podwójnym gazie i wpadł w ręce policjantów. To zdarzenie bez wątpienia wywoła falę komentarzy na temat moralności osób zasiadających w wymiarze sprawiedliwości oraz sposobu karania tych, którzy łamią prawo, jednocześnie stojąc na jego straży.

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