Patrol ESKA Summer City znów pojawił się na plaży w Świnoujściu!

Plaża pełna atrakcji i dobrej energii

Przy wejściu numer 12 przez kilka godzin trwało wydarzenie, które przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz turystów. Pogoda dopisała idealnie - słońce i ciepły piasek stworzyły warunki, w których zabawa nabrała jeszcze większego tempa. Uczestnicy chętnie brali udział w konkursach, a w tle rozbrzmiewały „Hity na czasie”, dodając imprezie rytmu.

Emocje, konkursy i eskowy sejf

Jedną z największych atrakcji był eskowy sejf, wypełniony gadżetami w pomarańczowych i nadmorskich barwach. Uczestnicy czterokrotnie zdołali go otworzyć, zdobywając upominki, które idealnie wpisywały się w klimat lata. Rywalizacja była pełna uśmiechów, a nagrody trafiały zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych.

Ratownicy w akcji i praktyczna wiedza

Choć wydarzenie miało typowo wakacyjny charakter, nie zabrakło elementów edukacyjnych. Ratownicy wodni zaprezentowali techniki udzielania pomocy osobom zagrożonym w wodzie, pokazując, jak wygląda profesjonalna akcja ratunkowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty pierwszej pomocy - uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt.