ESKA MUSIC TOUR 2026 rozgrzeje tegoroczne ŻAGLE w Szczecinie do czerwoności!

Pierwszy wieczór koncertów na scenie głównej rozpoczniemy od razu z wysokiego C. Na scenie zobaczymy Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch wraz z zespołem Voo Voo. Wojciech Waglewski będzie kolejnym muzykiem, który wystąpi na scenie razem z Chórem i premierowo wykona swoje utwory w zupełnie nowych aranżacjach.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Chór Politechniki Morskiej

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Voo Voo

Po takim rozpoczęciu na scenę wejdzie jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia, wyróżniający się charyzmatycznym głosem i licznymi sukcesami na polskiej scenie muzycznej - Oskar Cyms. Jego drugi album „Szkic i Kontury” szybko zdobył status Złotej Płyty i potwierdził jego silną pozycję na rynku muzycznym, przynosząc kolejne przebojowe utwory!

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Oskar Cyms

W czasie piątkowego koncertu będziemy mogli usłyszeć legendę polskiego rocka - zespół IRA, który jest obecny na scenie nieprzerwanie od końca lat 80. Na swoim koncie ma liczne przeboje, wśród których znalazły się m.in. „Nadzieja”, „Mój dom”, „Wiara” czy „Ona jest ze snu”, a także występy na najważniejszych festiwalach muzycznych oraz koncerty u boku światowych gwiazd, takich jak Aerosmith i Def Leppard. Charakterystyczne brzmienie, energia sceniczna i wierne grono fanów sprawiają, że od lat pozostaje ikoną polskiego rocka.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe IRA

Na zakończenie wieczoru ze swoim koncertem przyjedzie do Szczecina Dawid Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, autor tekstów i osobowość telewizyjna, mający na koncie osiem albumów studyjnych oraz liczne platynowe i złote płyty. Od lat podbija listy przebojów utworami takimi jak „Proste”, „Bez Ciebie”, „Cafe de Paris”, „Taki jak Ty” czy najnowszym duetem z Margaret „Później Ci opowiem”. W październiku 2026 roku możemy spodziewać się kolejnego albumu artysty zatytułowanego „Południe”.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Dawid Kwiatkowski

Drugi dzień Żagli 2026 zapowiada się niezwykle energetycznie. W sobotę, 15 sierpnia, na Scenie Głównej wystąpią jedni z najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny rapowej. Sobotni wieczór otworzy pochodząca ze Szczecina QueenKutee. Artystka łączy nowoczesny rap z melodyjnymi brzmieniami i osobistym przekazem. Mimo młodego wieku ma już na koncie liczne koncerty, występy telewizyjne oraz nominację do tytułu Raperki Roku w plebiscycie Popkillery.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe QueenKutee

Następnie na scenie pojawi się Janusz Walczuk - raper i autor tekstów, który konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie hip-hopowej. Charakterystyczny styl, wyraziste teksty i pełne energii koncerty przyniosły mu szerokie grono fanów, a jego utwory osiągają miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Janusz Walczuk

Kolejnym artystą będzie Blacha 2115 - jeden z najpopularniejszych reprezentantów młodego pokolenia oraz filar kolektywu 2115. Na swoim koncie ma liczne platynowe i diamentowe wyróżnienia, a utwory takie jak „Casablanca”, „Mademoiselle”, „Braciszku”, „Bonnie & Clyde” czy „Jolie Jolie” regularnie trafiają na szczyty list przebojów i platform streamingowych.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Blacha 2115

Publiczność rozgrzeje również Kinny Zimmer, który zdobył popularność dzięki melodyjnemu stylowi, chwytliwym refrenom i współpracy z czołowymi artystami krajowej sceny hip-hopowej. Jego koncerty przyciągają liczną publiczność, a kolejne utwory osiągają wysokie wyniki w serwisach streamingowych.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Kinny Zimeer

Finał sobotniego wieczoru będzie należał do Young Leosi - pochodzącej ze Szczecina artystki, która w krótkim czasie podbiła polską scenę muzyczną. Hity takie jak „Szklanki”, „Jungle Girl” czy „BFF” uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek młodego pokolenia. Jej koncerty wyróżniają się ogromną energią i widowiskową oprawą.

Autor: Organizator wydarzenia ŻAGLE 2026/ Materiały prasowe Young Leosia

Sobotnie koncerty ESKA Music Tour rozpoczną się o godz. 17:40 i potrwają do godz. 23:30.

Poniżej sprawdzicie cały harmonogram koncertów w ramach ESKA MUSIC TOUR podczas tego wydarzenia!

PIĄTEK 17:00 - 23:30 SCENA GŁÓWNA – Eska Music Tour:

17:00 Otwarcie bram, start imprezy masowej

17:30–19:00 Chór Politechniki + Voo Voo

19:00–19:50 Oskar Cyms

20:10–21:10 IRA

21:35–22:50 Dawid Kwiatkowski

SOBOTA 17:30 - 23:30 SCENA GŁÓWNA – Eska Music Tour:

17:30 Otwarcie bram, start imprezy masowej

17:40-18:20 DJ TOLO – before party

18:25–18:45 Julia QueenKutee Suchy

18:55–19:45 Janusz Walczuk

19:50–20:35 Blacha 2115

20:45–21:30 Kinny Zimmer

22:10–23:20 Young Leosia