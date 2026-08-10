Kosztowny remont zabytkowego budynku szpitala. Prace pochłoną dziesiątki milionów

Ogromna inwestycja w szczecińskim szpitalu. Głównie za sprawą unijnych środków

Przez nadchodzące dwa lata stuletni budynek „B” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej, przejdzie kompleksową renowację. Przedstawiciele instytucji, dyrektor Małgorzata Usielska oraz marszałek Olgierd Geblewicz, zatwierdzili już umowę gwarantującą 63 miliony złotych wsparcia z funduszy europejskich. Brakującą kwotę 11 milionów złotych placówka sfinansuje ze swoich rezerw finansowych, a także z pożyczek i wsparcia Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Polityk reprezentujący województwo zwrócił uwagę, że w zmodernizowanym obiekcie pacjenci skorzystają z 77 tysięcy konsultacji medycznych w ciągu jednego roku. Samorządowiec określił tę inwestycję jako „bardzo ważny element infrastruktury tego szpitala”.

Wszystkie poradnie specjalistyczne w szpitalu przy ulicy Arkońskiej zebrane pod jednym dachem

Zwieńczenie robót budowlanych w budynku „B” pozwoli stworzyć tam zintegrowane centrum specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. W jednym miejscu zlokalizowanych zostanie czternaście różnych poradni, m.in. o profilu chirurgicznym, diabetologicznym, okulistycznym czy neurochirurgicznym. Miejsce znajdą tam również specjaliści od endokrynologii, reumatologii, transplantologii, gastroenterologii, a także leczenia otyłości. Szefowa placówki medycznej podkreśla, że skomasowanie świadczeń w pojedynczym budynku znacząco podniesie komfort odwiedzających. Dyrektor Usielska argumentuje, że dzięki nowym rozwiązaniom pacjenci „nie będą musieli szukać poradni po całym szpitalu”.

Konserwator czuwa nad renowacją historycznego obiektu

Powierzchnia objęta renowacją wynosi ponad pięć tysięcy metrów kwadratowych w budynku, który wybudowano równo wiek temu. Szefowa placówki Małgorzata Usielska nie kryje, że stara infrastruktura „wymaga naprawdę potężnego remontu”. Zastępca dyrektora Klaudiusz Dziubała precyzuje, że planowana wymiana okien oraz odświeżenie elewacji przebiegną z poszanowaniem pierwotnej koncepcji architektonicznej. Zgodnie z zapowiedziami wicedyrektora ramy okienne wciąż będą wysunięte poza lico muru, natomiast szpecące instalacje i klimatyzatory zostaną całkowicie usunięte z fasady. Dodatkowo zabytkowe rzeźbienia z drewna na szczycie gmachu zyskają dawny blask, a nadzór nad naprawą loggii przejmie konserwator zabytków.

Placówka zyska specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zupełnie nowe przestrzenie badawcze

W wyremontowanych wnętrzach powstaną sale przeznaczone do zabiegów endoskopowych, miejsca spotkań dla konsyliów onkologicznych, a także zintegrowany punkt pobierania materiału biologicznego. Projekt zakłada również budowę centralnej rejestracji, przestrzeni do przechowywania dokumentacji medycznej oraz zaplecza magazynowo-technicznego. Władze szczecińskiego kompleksu medycznego przygotowują się ponadto do nabycia aparatury najwyższej klasy. Na liście zakupów znalazły się między innymi zaawansowany laser dla okulistów, tonometr, audiometr z tympanometrem, a także profesjonalne dermatoskopy i urządzenia do diatermii wykorzystywanej w dermatologii.

Lepsza organizacja szczecińskiego kompleksu z myślą o wygodzie pacjentów

Teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego obejmuje kilkadziesiąt różnych struktur, w tym obiekty o znaczeniu historycznym. Dyrektor Usielska przyznaje, że rozproszony układ oddziałów sprawdził się idealnie podczas szczytu zachorowań na koronawirusa. Jednocześnie szefowa kompleksu dodaje, że w codziennym funkcjonowaniu taka organizacja przestrzeni jest „trudna, bardzo kosztowna” i mocno problematyczna dla odwiedzających. Przeniesienie wszystkich gabinetów konsultacyjnych do jednego, w pełni zmodernizowanego gmachu ma docelowo zlikwidować niedogodności logistyczne.

Gruntowna przebudowa ma znaleźć swój finał dopiero w 2028 roku. Obecnie trwają procedury związane z opróżnianiem pomieszczeń oraz kompletowaniem niezbędnych dokumentów przed startem przetargu. Już niebawem pacjenci oddziałów onkologicznego i hepatologicznego, a także osoby korzystające z głównego punktu pobrań, zostaną obsłużeni w lokalizacjach zastępczych.

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