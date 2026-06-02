Lustrzana rzeźba w centrum miasta. Nowa atrakcja ukryta przed mieszkańcami

Nowa lustrzana rzeźba w Szczecinie

We wnętrzu niedawno wyremontowanego kwartału między ulicami Bogusława, Małkowskiego, Kr. Jadwigi i Boh. Getta Warszawskiego w centrum Szczecina można podziwiać nowy obiekt artystyczny, który przybrał formę ciężkiego, starannie wykonanego sześcianu pokrytego powłokami przypominającymi lustra. Projektanci tej intrygującej bryły wyjaśniają, że zastosowany kształt ma stanowić odzwierciedlenie poczucia harmonii oraz równowagi, a odpowiednie nachylenie całości w połączeniu ze środkowym otworem nadaje konstrukcji wyjątkowo dynamiczny charakter.

Przedstawiciele pracowni Domino dokładnie wyjaśnili zamysł projektu: „Lustrzane metalowe elementy odbijają sylwetki ludzi, domów i chmur, rozbijając je na wiele obrazów. To daje wrażenie chaosu, przepływu światła i przestrzeni”.

Twórcą odpowiedzialnym za fizyczne przygotowanie rzeźby jest krakowski rzeźbiarz i architekt, Marek Solarz. Jak wyznał sam artysta na temat swojego dzieła: „To moja pierwsza realizacja dla Szczecina. Materiał był wymagający, ale mam nadzieję, że efekt spodoba się mieszkańcom”.

Dziesiątki donic i ogród społeczny

W tym samym czasie wewnątrz rewitalizowanego obszaru sfinalizowano niezbędne nasadzenia w obrębie ponad sześćdziesięciu przygotowanych wcześniej pojemników na zieleń. Zostały one wzbogacone kwitnącą roślinnością oraz gatunkami dekoracyjnymi, a wyznaczony obszar przekształcono w strefę ogrodu społecznego udostępnionego dla okolicznych mieszkańców. Dzięki temu chętni mogli osobiście decydować o doborze flory i samodzielnie wkładać sadzonki prosto do ziemi.

Te wielotorowe działania stanowią następny krok w realizowanym przez Szczecińskie TBS szerokim planie rewitalizacji pod hasłem „Bliżej Przestrzeni”. Całkowity budżet przeznaczony na tę inwestycję, obejmującą swoim zasięgiem dokładnie pięć odrębnych zadań budowlanych, pochłonął blisko 89,9 miliona złotych brutto.

Rzeźba ukryta przed mieszkańcami

Pomimo faktu, że ta innowacyjna forma architektoniczna została ulokowana w samym sercu miasta, spacerowicze narzekają na ogromne trudności ze zlokalizowaniem tego punktu. Przyczyna takiego stanu rzeczy okazuje się banalna, gdyż bryła została schowana na zamkniętym podwórku wśród kamienic, do którego dostęp blokują bramy wyposażone w domofony. Nawet te osoby, które usiłują dostać się tam od ulicy księcia Bogusława X lub Małkowskiego, niejednokrotnie krążą zupełnie bezradnie między oficynami.

Ostatecznie to oryginalne dzieło dostrzegają w głównej mierze interesanci załatwiający swoje sprawy w biurach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także zmotoryzowani zostawiający auta na podziemnym parkingu. Warto zaznaczyć, że ta samochodowa infrastruktura nadal nie przyciąga zbyt wielu zmotoryzowanych chętnych, pomimo doskonałego usytuowania w samym centrum miasta.

Nazwa "Kwartał 36" budzi niezrozumienie w sieci

Podczas internetowych dyskusji wyłania się jeszcze jeden problem, na który stanowczo zwracają uwagę mieszkańcy, a mianowicie urzędnicza nomenklatura przypisana do tego rejonu. Ogromna część szczecinian nie kryje, że funkcjonujący w dokumentach „Kwartał 36” przypomina raczej suchy skrót wyjęty prosto z planu zagospodarowania, całkowicie pozbawiony naturalnego charakteru, pozwalającego na szybkie zidentyfikowanie tego skweru na lokalnej mapie.

W komentarzach publikowanych na platformach społecznościowych można przeczytać m.in.: „Gdyby ktoś mnie zapytał, gdzie jest Kwartał 36, nie miałbym pojęcia. Dopiero po zdjęciach skojarzyłem, że chodzi o podwórko przy Małkowskiego”.

Nowoczesna przestrzeń w Szczecinie. Nowy punkt dla fanów fotografii

Ta nowa odsłona miejskiego dziedzińca, wraz z ustawioną na nim artystyczną bryłą, stanowi bezspornie intrygujące i niezwykle współczesne miejsce na odnowionej mapie Śródmieścia. Należy jednak zauważyć, że do czasu ułatwienia swobodnego przejścia na ten teren, ta konkretna instalacja będzie uchodziła głównie za hermetyczną ciekawostkę dla nielicznych, zamiast stać się pełnoprawnym punktem turystycznym. Zdecydowanie warto jednak podjąć wysiłek i ją odszukać, ponieważ obiekt świetnie prezentuje się w kadrze, a zrobione tam fotografie mają szansę zdobyć ogromną popularność wśród użytkowników Instagrama.

