Odkrycie pod asfaltem na Emilii Plater. Znaleziono przedwojenne tory tramwajowe

Historia tramwajów na ulicy Emilii Plater w Szczecinie

W dawnym Stettinie dzisiejsza ulica na Grabowie nosiła nazwę Langestraße i była ważnym szlakiem komunikacyjnym. Kursowały po niej tramwaje, które łączyły stocznię z osiedlem Niebuszewo. Szyny biegły środkiem drogi, a linia obsługiwała okoliczne zakłady przemysłowe oraz robotnicze kwartały dominujące w tej części miasta.

Znaczenie tego szlaku drastycznie spadło tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Zniszczone miasto pilnie potrzebowało materiałów, dlatego stalowe szyny zdemontowano i przeniesiono na ulicę Dworcową, a także wykorzystano przy budowie przeprawy na Łasztownię. Odkopane obecnie elementy to jedynie niewielkie relikty potężnej niegdyś infrastruktury, zniszczonej w powojennym zamęcie.

Kolejne historyczne tory na Emilii Plater mogą leżeć pod ziemią

Zabytkowe szyny odsłonięto na fragmencie, gdzie robotnicy już rozpoczęli zaawansowane działania ziemne. Bardzo prawdopodobne, że kolejne stalowe elementy wciąż spoczywają pod nawierzchnią na dalszych odcinkach. Nie ma pewności, czy dawne tory usunięto w całości, czy tylko we fragmentach.

Stolica Pomorza Zachodniego od dawna przechodzi intensywne remonty, podczas których regularnie odkrywano dawne detale. Zabytkowe szyny znaleziono wcześniej na alei Wojska Polskiego, placu Zwycięstwa oraz na skrzyżowaniu ulic Druckiego-Lubeckiego i Konarskiego. Każde z tych wydarzeń pozwalało spojrzeć w przeszłość metropolii, jednak po odnowieniu większości kluczowych dróg prawdopodobieństwo znalezienia kolejnych takich pamiątek gwałtownie spada.

Właśnie dlatego obecne znalezisko to prawdopodobnie ostatnia wyjątkowa szansa, by na własne oczy ujrzeć autentyczny kawałek dawnego Stettina.

Jak będzie wyglądać wyremontowana ulica Emilii Plater w Szczecinie

Wykopalisko nie zatrzyma robót. Remont tej drogi to ogromna miejska inwestycja, która zawiera w swoim zakresie:

- całkowitą wymianę asfaltu,

- stworzenie chodników oraz dróg rowerowych,

- przebudowę sieci podziemnych,

- montaż latarni i sadzenie zieleni,

- organizację miejsc postojowych oraz budowę parkingu.

Działania potrwają kilkanaście miesięcy, a odnowiona droga ma być zdecydowanie bardziej komfortowa dla okolicznych mieszkańców.

25

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie