Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie: elitarny trening Mistrzów na wyciągnięcie ręki

Organizacja tego wydarzenia to efekt długich, biznesowych rozmów na Majorce oraz rygorystycznych testów weryfikacyjnych, jakie musiał przejść Szczeciński Klub Tenisowy. W rezultacie obiekt przy al. Wojska Polskiego zostanie na czas campu całkowicie zamknięty i przeznaczony wyłącznie dla uczestników szkolenia. Wszystko po to, aby odtworzyć profesjonalne warunki, dyscyplinę oraz unikalną atmosferę panującą w hiszpańskim centrum mistrzów.
Terminarz i formuła wydarzenia
Projekt został podzielony na dwa niezależne, 5-dniowe turnusy o wysokiej intensywności treningowej:
- I Turnus: 15 – 19 czerwca 2026 r.
- II Turnus: 22 – 26 czerwca 2026 r.
Dodatkowo dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na pełny wymiar godzinowy, organizatorzy przygotowali jednodniowe warianty Rafa Nadal Mini Camp SKT w soboty: 20 oraz 27 czerwca 2026 r.
Programy dopasowane do każdego poziomu: Junior i Adults
Filozofia akademii opiera się na haśle „Building the Champion” (Budowanie Mistrza). Trenerzy nie obiecują szybkich i magicznych rewolucji w pięć dni.
„Tenis pozostaje grą błędów, a rozwój wymaga czasu. Wartość campu tkwi w uporządkowaniu procesu, nadaniu mu intensywności oraz kierunku” – podkreśla Andrzej Czyż, Prezes SKT.
Zajęcia będą realizowane w trzech głównych strukturach:
1. Junior Camp (wiek: 8–18 lat)
- Kompleksowy program dla dzieci i młodzieży łączący rozwój sportowy z mentalnym
- 15 godzin treningu tenisowego w elitarnych, kameralnych grupach (maksymalnie 4 osoby na trenera)
- 10 godzin profesjonalnego przygotowania motorycznego i fitness.
- 5 godzin modułu mentalnego „Building the Champion” – nauka budowania rutyny przedpunktowej, kontroli emocji, regeneracji oraz świadomego żywienia.
- Pełna opieka wychowawcza w trakcie przerw, lunch oraz profesjonalny pakiet powitalny (Welcome Pack).
2. Adults Camp (wiek: 19+)
Program stworzony z myślą o dorosłych amatorach i zawodnikach, pragnących wejść na wyższy poziom taktyczny.
- 10 godzin intensywnych treningów na korcie (grupy max. 4-osobowe).
- Skupienie na kluczowych fundamentach nowoczesnego tenisa: pracy nóg, idealnym przygotowaniu pozycji do uderzenia oraz returnie.
- Nacisk na kluczowe sekwencje meczowe: systemy „serwis +1” oraz „return +1”, decydujące o przewadze w pierwszych wymianach.
3. Mini Camp (opcja jednodniowa)
Esencja hiszpańskiej szkoły w pigułce – idealny sposób na zasmakowanie rytmu pracy RNA.
- 3 godziny treningu na korcie + 1 godzina ogólnorozwojowego fitnessu.
- 1 godzina wykładu i ćwiczeń z zakresu psychologii sportu „Building the Champion”.
- Zapewniony lunch oraz pamiątkowy zestaw startowy.
Szczegółowy cennik pakietów
Wszystkie ceny są kwotami brutto i obejmują pełną infrastrukturę, kadrę trenerską RNA oraz wyżywienie w trakcie zajęć.
|Pakiet
|Czas trwania
|Zakres programu
|Cena
|Junior Camp
|5 dni
|15h tenisa, 10h fitness, 5h zajęć mentalnych, opieka, lunch, Welcome Pack
|4 900 PLN
|Adults Camp
|5 dni
|10h intensywnych treningów (max. 4 osoby w grupie), lunch
|3 500 PLN
|Mini Camp
|1 dzień
|3h tenisa, 1h fitness, 1h moduł mentalny, lunch, Welcome Pack
|950 PLN
Oferta dla uczestników spoza Szczecina
Wydarzenie przyciąga pasjonatów tenisa z całej Polski oraz z zagranicy. Z tego powodu Szczeciński Klub Tenisowego nawiązał współpracę z oficjalnym partnerem noclegowym wydarzenia. Uczestnicy campu mogą skorzystać ze specjalnych warunków rezerwacji oraz dedykowanego kodu rabatowego „Rafa Nadal Tennis Camp” w luksusowym hotelu Radisson Blu w Szczecinie przy Placu Rodła 10 / tel: +48 91 35 95 016 / email: [email protected]
Jak się zapisać? Liczba miejsc ograniczona!
Z uwagi na restrykcyjne wymogi hiszpańskiej akademii dotyczące liczby zawodników przypadających na jednego trenera (maksymalnie 4 osoby na korcie), pula miejsc jest limitowana. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy harmonogram oraz cenniki pakietów są dostępne bezpośrednio na oficjalnej stronie organizatora – Szczecińskiego Klubu Tenisowego.
Rezerwacja online odbywa się za pośrednictwem dedykowanego systemu zapisów SKT Szczecin na platformie Togedi.
Dane kontaktowe i rezerwacja
W przypadku dodatkowych pytań, kwestii technicznych lub rezerwacji grupowych prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem – Szczecińskim Klub Tenisowym:
- Adres: Al. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin
- Telefon: + 48 797 911 941 (pon. – pt. w godzinach 9.00 – 15.00)
- E-mail: [email protected] lub [email protected]
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://camps.rafanadalacademy.com/en/programs/poland/
Zachęcamy do rezerwacji on line przez panel: https://togedi.pl/discover/sktszczecin/activities