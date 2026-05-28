Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie: elitarny trening Mistrzów na wyciągnięcie ręki

Organizacja tego wydarzenia to efekt długich, biznesowych rozmów na Majorce oraz rygorystycznych testów weryfikacyjnych, jakie musiał przejść Szczeciński Klub Tenisowy. W rezultacie obiekt przy al. Wojska Polskiego zostanie na czas campu całkowicie zamknięty i przeznaczony wyłącznie dla uczestników szkolenia. Wszystko po to, aby odtworzyć profesjonalne warunki, dyscyplinę oraz unikalną atmosferę panującą w hiszpańskim centrum mistrzów.

Terminarz i formuła wydarzenia

Projekt został podzielony na dwa niezależne, 5-dniowe turnusy o wysokiej intensywności treningowej:

I Turnus: 15 – 19 czerwca 2026 r.

II Turnus: 22 – 26 czerwca 2026 r.

Dodatkowo dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na pełny wymiar godzinowy, organizatorzy przygotowali jednodniowe warianty Rafa Nadal Mini Camp SKT w soboty: 20 oraz 27 czerwca 2026 r.

Programy dopasowane do każdego poziomu: Junior i Adults

Filozofia akademii opiera się na haśle „Building the Champion” (Budowanie Mistrza). Trenerzy nie obiecują szybkich i magicznych rewolucji w pięć dni.

„Tenis pozostaje grą błędów, a rozwój wymaga czasu. Wartość campu tkwi w uporządkowaniu procesu, nadaniu mu intensywności oraz kierunku” – podkreśla Andrzej Czyż, Prezes SKT.

Zajęcia będą realizowane w trzech głównych strukturach:

1. Junior Camp (wiek: 8–18 lat)

Kompleksowy program dla dzieci i młodzieży łączący rozwój sportowy z mentalnym

15 godzin treningu tenisowego w elitarnych, kameralnych grupach (maksymalnie 4 osoby na trenera)

10 godzin profesjonalnego przygotowania motorycznego i fitness.

5 godzin modułu mentalnego „Building the Champion” – nauka budowania rutyny przedpunktowej, kontroli emocji, regeneracji oraz świadomego żywienia.

Pełna opieka wychowawcza w trakcie przerw, lunch oraz profesjonalny pakiet powitalny (Welcome Pack).

2. Adults Camp (wiek: 19+)

Program stworzony z myślą o dorosłych amatorach i zawodnikach, pragnących wejść na wyższy poziom taktyczny.

10 godzin intensywnych treningów na korcie (grupy max. 4-osobowe).

Skupienie na kluczowych fundamentach nowoczesnego tenisa: pracy nóg, idealnym przygotowaniu pozycji do uderzenia oraz returnie.

Nacisk na kluczowe sekwencje meczowe: systemy „serwis +1” oraz „return +1”, decydujące o przewadze w pierwszych wymianach.

3. Mini Camp (opcja jednodniowa)

Esencja hiszpańskiej szkoły w pigułce – idealny sposób na zasmakowanie rytmu pracy RNA.

3 godziny treningu na korcie + 1 godzina ogólnorozwojowego fitnessu.

1 godzina wykładu i ćwiczeń z zakresu psychologii sportu „Building the Champion”.

Zapewniony lunch oraz pamiątkowy zestaw startowy.

Szczegółowy cennik pakietów

Wszystkie ceny są kwotami brutto i obejmują pełną infrastrukturę, kadrę trenerską RNA oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

Pakiet Czas trwania Zakres programu Cena Junior Camp 5 dni 15h tenisa, 10h fitness, 5h zajęć mentalnych, opieka, lunch, Welcome Pack 4 900 PLN Adults Camp 5 dni 10h intensywnych treningów (max. 4 osoby w grupie), lunch 3 500 PLN Mini Camp 1 dzień 3h tenisa, 1h fitness, 1h moduł mentalny, lunch, Welcome Pack 950 PLN

Oferta dla uczestników spoza Szczecina

Wydarzenie przyciąga pasjonatów tenisa z całej Polski oraz z zagranicy. Z tego powodu Szczeciński Klub Tenisowego nawiązał współpracę z oficjalnym partnerem noclegowym wydarzenia. Uczestnicy campu mogą skorzystać ze specjalnych warunków rezerwacji oraz dedykowanego kodu rabatowego „Rafa Nadal Tennis Camp” w luksusowym hotelu Radisson Blu w Szczecinie przy Placu Rodła 10 / tel: +48 91 35 95 016 / email: [email protected]

Jak się zapisać? Liczba miejsc ograniczona!

Z uwagi na restrykcyjne wymogi hiszpańskiej akademii dotyczące liczby zawodników przypadających na jednego trenera (maksymalnie 4 osoby na korcie), pula miejsc jest limitowana. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy harmonogram oraz cenniki pakietów są dostępne bezpośrednio na oficjalnej stronie organizatora – Szczecińskiego Klubu Tenisowego.

Rezerwacja online odbywa się za pośrednictwem dedykowanego systemu zapisów SKT Szczecin na platformie Togedi.

Dane kontaktowe i rezerwacja

W przypadku dodatkowych pytań, kwestii technicznych lub rezerwacji grupowych prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem – Szczecińskim Klub Tenisowym:

Adres: Al. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin

Telefon: + 48 797 911 941 (pon. – pt. w godzinach 9.00 – 15.00)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://camps.rafanadalacademy.com/en/programs/poland/

Zachęcamy do rezerwacji on line przez panel: https://togedi.pl/discover/sktszczecin/activities