Noc w Pobierowie czy tydzień w Turcji? Turyści łapią się za głowy na widok cen

Ceny w hotelu w Pobierowie szokują turystów. Tyle samo kosztuje tydzień w Turcji

Ostatnie sezony turystyczne przynoszą zestawienia kosztów, które jeszcze kilka lat temu wydawałyby się całkowicie nierealne. Podróżni masowo analizują wydatki na wczasy nad polskim morzem, konfrontując je z cenami zagranicznych wyjazdów z pełnym wyżywieniem. Szybko okazuje się, że doba w luksusowym bałtyckim kurorcie pochłania identyczny budżet co siedem dni w gorącym Egipcie albo słonecznej Turcji. Podobnego zestawienia kosztów dokonała niedawno internetowa twórczyni znana jako TinaHa, która sprawdziła ofertę popularnego hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Za jedną dobę w czerwcu w luksusowym kompleksie Gołębiewski w Pobierowie trzeba zapłacić w granicach 1600-1700 złotych.

Za dokładnie 1516 złotych można z kolei spędzić pełny tydzień na zagranicznych wakacjach all inclusive w Turcji.

Mam dylemat - tydzień w Turcji czy noc w Pobierowie - relacjonowała influencerka na Instagramie.

Polskie wybrzeże staje się towarem premium. Zaskakujące koszty wakacji nad Bałtykiem

Obserwując aktualne cenniki w najbardziej obleganych nadmorskich miejscowościach, trudno oprzeć się wrażeniu, że wypoczynek nad polskim morzem powoli staje się usługą luksusową. Stawki za wynajem apartamentów i pokoi hotelowych potrafią przyprawić o zawrót głowy nie tylko w szczycie wakacyjnego sezonu, ale również poza nim, co dla wielu wczasowiczów wydaje się kwotą mocno wygórowaną na tle kompleksowych zagranicznych wycieczek. Warto jednak zaznaczyć, że nie całe polskie wybrzeże drenuje portfele turystów w takim samym stopniu. Wciąż bez problemu można zarezerwować pobyt w tańszych prywatnych kwaterach oraz mniej popularnych lokalizacjach, gdzie obowiązujące stawki za zakwaterowanie są zdecydowanie łagodniejsze.

Dalsza część artykułu znajduje się pod zestawieniem prezentującym pięć najtańszych miejscowości nad Bałtykiem.

Gwarancja słońca w Egipcie kontra kapryśna pogoda nad polskim morzem

Wybór zagranicznych kurortów w Egipcie lub Turcji daje podróżnym niemal stuprocentową pewność słonecznej aury, wysokich temperatur wody i dostępu do rozbudowanych hotelowych rozrywek przez większość roku.

Z drugiej strony pozostaje nasze rodzime wybrzeże, które zachwyca unikalnym klimatem, ale potrafi być niezwykle kapryśne i nieprzewidywalne pod względem warunków atmosferycznych, przynosząc chłodne i wietrzne dni nawet w samym środku lipcowych upałów. Ostateczna decyzja urlopowiczów zazwyczaj sprowadza się więc do określenia osobistych priorytetów. Turyści muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wolą mieć absolutną gwarancję świetnej pogody, czy jednak stawiają na specyficzny nadmorski klimat i szybki dojazd bez konieczności planowania długich lotów.