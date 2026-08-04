Nowość nad Bałtykiem. Ten kurort latami był w cieniu

Pobierowo przeżywa swój moment

Jeszcze kilka lat temu Pobierowo było jedną z wielu spokojnych nadmorskich miejscowości, wybieraną głównie przez osoby szukające ciszy i wypoczynku z dala od największych kurortów. Dziś coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z najgorętszych kierunków nad polskim Bałtykiem.

Hotel Gołębiewski zmienił oblicze miejscowości

Największy wpływ na rozpoznawalność Pobierowa miał bez wątpienia Hotel Gołębiewski. Monumentalny obiekt od miesięcy wzbudza ogromne emocje – zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Jedni zachwycają się jego ofertą i rozmachem, inni zwracają uwagę na skalę inwestycji oraz jej wpływ na okolicę.

Otwarcie hotelu sprawiło jednak, że o Pobierowie zaczęło być głośno w całej Polsce. Miejscowość regularnie pojawia się w mediach, a wielu turystów przyjeżdża nie tylko na plażę, ale również po to, by zobaczyć największy hotel nad polskim morzem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

17

Nie tylko Gołębiewski. Pobierowo ma więcej do zaoferowania

Choć hotel stał się symbolem zmian, Pobierowo ma znacznie więcej atrakcji. Spacer po nadmorskiej promenadzie, liczne punkty gastronomiczne, letnie wydarzenia oraz bliskość natury sprawiają, że miejscowość ma swój niepowtarzalny klimat. W okolicy znajdują się także ścieżki prowadzące przez lasy, punkty widokowe oraz możliwość aktywnego wypoczynku na rowerze czy podczas spacerów brzegiem morza. Co ciekawe, właśnie tutaj znajduje się także dom żony Adolfa Hitlera: Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie? Jej dom znajdował się obok hotelu Gołębiewski