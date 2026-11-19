Ponad 4 kilometry nowej ekspresówki

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że powstający fragment między węzłami Szczecin Kijewo i Szczecin Zdunowo liczy 4,4 kilometra długości. Nowa trasa poprowadzi ruch północnym obrzeżem osiedla Płonia. W terenie wyraźnie zarysowują się już konstrukcje dwóch nowych węzłów drogowych, czyli Szczecin Płonia i Szczecin Zdunowo. Maszyny wjechały na plac budowy w czerwcu bieżącego roku, tuż po tym, jak Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID.

Opublikowane przez inwestora materiały zdjęciowe dokumentują dynamiczne przeobrażenia krajobrazu na wschodnich krańcach stolicy Pomorza Zachodniego. Poza wyraźnie wytyczonym korytarzem nowej trasy szybkiego ruchu, ciężki sprzęt prowadzi także roboty ziemne przy Szosie Stargardzkiej.

Nowe przejścia dla zwierząt i most nad rzeką Płonią

Przedsięwzięcie wykracza daleko poza zwykłe wylanie asfaltu. Projekt zakłada bowiem wzniesienie dwóch górnych przejść dedykowanych dużej zwierzynie. Pierwsza tego typu konstrukcja stanie w sąsiedztwie węzła Kijewo, natomiast druga pojawi się na fragmencie zmierzającym w kierunku Stargardu.

Kluczowym i największym obiektem inżynieryjnym na tym odcinku będzie jednak przeprawa mostowa nad rzeką Płonią. Według komunikatów GDDKiA drogowcy sfinalizowali już etap palowania i szykują się do wznoszenia podpór nowego mostu, który posłuży również jako korytarz migracyjny dla zwierząt.

Nowa S10 wyprowadzi tranzyt z Płoni

Głównym celem realizowanej inwestycji jest usunięcie ciężkiego ruchu tranzytowego z gęsto zaludnionych obszarów miejskich. Dziś zmotoryzowani jadący w stronę Stargardu oraz dalej na wschód muszą pokonywać trasę pełną tradycyjnych skrzyżowań i pasów dla pieszych. Z chwilą otwarcia nowego odcinka cały ruch dalekobieżny przejmie bezkolizyjna trasa ekspresowa.

Taka zmiana przyniesie wymierne korzyści lokalnej społeczności, która zyska nie tylko szybsze połączenie drogowe, ale także większe bezpieczeństwo i redukcję hałasu na osiedlu Płonia.

Droga ekspresowa S10 połączy Szczecin z Warszawą

Wschodni wylot ze Szczecina stanowi zaledwie ułamek gigantycznego projektu infrastrukturalnego. Na terenie województwa zachodniopomorskiego powstaje obecnie siedem fragmentów trasy S10, które połączą Szczecin z Wałczem na dystansie ponad 100 kilometrów. Przedstawiciele drogowców zaznaczają, że roboty budowlane toczą się już na wszystkich siedmiu odcinkach, a oddanie do użytku całej tej nitki ma nastąpić przed końcem 2028 roku.

W ostatecznym kształcie ekspresowa dziesiątka zepnie ze sobą Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń oraz Warszawę, co zagwarantuje kierowcom sprawny i bezpieczny przejazd z Pomorza Zachodniego do stolicy.

Inwestycje drogowe w Szczecinie

Nowy wschodni wyjazd w ciągu drogi ekspresowej S10 plasuje się w czołówce najważniejszych projektów komunikacyjnych realizowanych aktualnie w Szczecinie. Równolegle region przygotowuje drugie strategiczne zadanie, jakim jest budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina obejmującej tunel pod Odrą. Zakończenie obu tych przedsięwzięć w nadchodzących latach kompletnie zrewolucjonizuje siatkę drogową miasta, ułatwiając podróże zarówno samym mieszkańcom, jak i kierowcom jadącym tranzytem.

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