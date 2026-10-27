Najdroższa inwestycja drogowa w Polsce już widoczna z kosmosu. Google Maps odsłania przebieg „Zośki”

„Zośka” coraz bardziej widoczna

Aktualizacja zdjęć satelitarnych objęła okolice Szczecina w ostatnich tygodniach. Dzięki temu można zobaczyć, jak szybko zmienia się krajobraz terenów, przez które poprowadzona zostanie Zachodnia Obwodnica Szczecina, potocznie nazywana „Zośką”.

Na nowych zdjęciach wyraźnie widoczny jest przyszły węzeł Szczecin Zachód na autostradzie A6 w rejonie Kołbaskowa, gdzie rozpoczynać będzie się nowa trasa. Z satelity można również dostrzec prowadzone prace ziemne między Kołbaskowem, Dołujami i Dobrą, a także ślady robót w okolicach Bartoszewa, Tanowa oraz Polic. Widać również postęp prac związanych z budową nowego układu drogowego w ciągu DK13, w tym przyszłej obwodnicy Kołbaskowa.

Gigantyczny ring wokół Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina powstaje w ciągu drogi ekspresowej S6. Cała inwestycja będzie miała blisko 49 kilometrów długości i połączy okolice Kołbaskowa z Goleniowem, prowadząc trasę zachodnią stroną aglomeracji.

Nowa droga ma domknąć drogowy ring wokół Szczecina. Dzięki temu część ruchu tranzytowego zostanie wyprowadzona z miasta, a kierowcy zyskają szybsze połączenie z Policami, portami oraz terenami przemysłowymi położonymi na północ od stolicy Pomorza Zachodniego. Jak podkreśla GDDKiA, szczególnie skorzystają mieszkańcy Polic, dla których droga do węzła Goleniów Północ skróci się z obecnych 58 do około 23 kilometrów.

Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Najbardziej spektakularnym elementem inwestycji będzie tunel pod Odrą. Obiekt o długości około 5 kilometrów powstanie na północ od Polic i będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Zostanie wykonany jako dwururowa konstrukcja drążona specjalistyczną maszyną TBM.

Tunel poprowadzi drogę ekspresową pod nurtem Odry i torem wodnym prowadzącym do portu w Szczecinie. Jezdnie znajdą się nawet około 45 metrów pod powierzchnią terenu, a między obiema nawami powstanie 19 przejść ewakuacyjnych.

Rekordowe miliardy

Skala przedsięwzięcia robi ogromne wrażenie. Sam kontrakt na odcinek Police-Goleniów wraz z tunelem pod Odrą jest wart 5,3 mld zł i jest największą pod względem wartości umową w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina pochłonie natomiast około 7,5 mld zł, co czyni ją jedną z najdroższych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce.

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Budowa została podzielona na trzy odcinki: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police oraz Police-Goleniów z tunelem pod Odrą. Pierwsze fragmenty trasy mają zostać oddane do ruchu w 2029 roku. Najtrudniejszy technicznie odcinek tunelowy ma być gotowy w 2033 roku.

Po zakończeniu inwestycji Szczecin zyska pełne drogowe obejście, które odciąży obecne trasy A6, S3 i S6, poprawi dostępność portów oraz ułatwi połączenia z Niemcami i nadmorskimi miejscowościami regionu.

Zobacz „Zośkę” z lotu satelity

Jak wygląda dziś największy plac budowy drogowej w regionie? W naszej galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia satelitarne z Google Maps, na których można prześledzić przebieg przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina i zobaczyć, jak w terenie rośnie jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

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