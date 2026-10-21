Sprzęt wjechał na plac budowy. Tędy dojedziemy do najdłuższego tunelu w Polsce

Zarysy nowej drogi ekspresowej wokół Szczecina

Przedstawiciele szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikowali najnowsze informacje za pośrednictwem platformy X. Z komunikatu dowiadujemy się, że pomiędzy planowanym podziemnym przejazdem a węzłem Goleniów Północ można już zaobserwować początkowe zarysy powstającej arterii oraz wyraźny progres prac przygotowawczych.

„Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą”

- informuje GDDKiA o kolejnych etapach potężnej inwestycji, sygnalizując, że drogowcy rozpoczęli pierwsze kluczowe działania na prawym brzegu rzeki. To właśnie one są koniecznym krokiem przed właściwym drążeniem podwodnego tunelu oraz stworzeniem zupełnie nowego fragmentu drogi ekspresowej S6.

Najdłuższy podwodny przejazd drogowy w Polsce

Absolutnym hitem inżynieryjnym całego projektu będzie podwodny korytarz, który przetnie nurt rzeki. Docelowa długość konstrukcji wyniesie blisko pięć kilometrów, dzięki czemu stanie się to najdłuższy drogowy obiekt tego typu w naszym kraju. Zostanie on wybudowany na nowej trasie łączącej Police z Goleniowem przy wykorzystaniu specjalistycznej tarczy drążącej TBM.

Oficjalny plan zakłada, że w 2027 roku ekipy budowlane zajmą się przygotowaniem ogromnej komory startowej, w której maszyna rozpocznie swoją pracę. Właściwe drążenie podziemnej przeprawy pod Odrą zaplanowano rok później, a całkowite oddanie drogi do użytku ma nastąpić w 2033 roku.

Kluczowe fakty o inwestycji wokół Szczecina

Potocznie określana mianem „Zośki” trasa uchodzi za jedno z najbardziej monumentalnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Licząca prawie pięćdziesiąt kilometrów Zachodnia Obwodnica Szczecina pozwoli ominąć stolicę regionu, spinając rejon Kołbaskowa z Goleniowem. Sercem inwestycji pozostanie właśnie podwodna przeprawa stanowiąca łącznik między zachodnim i wschodnim brzegiem Odry.

Obecnie generalni wykonawcy operują na wszystkich trzech głównych frontach tego wielkiego ring drogowego. Budowa samego tylko fragmentu między Policami a Goleniowem kosztuje 5,3 miliarda złotych, ustanawiając rekord w historii przetargów dyrekcji dróg. Całkowity budżet nowej obwodnicy szacuje się na ponad osiem miliardów złotych.

Szybka trasa na Pomorzu Zachodnim

Oddanie do użytku tej ważnej inwestycji drastycznie zmniejszy ruch ciężkich pojazdów w Policach oraz w centrum Szczecina. Nowa droga ekspresowa płynnie połączy się z autostradą A6 i ekspresową „trójką”, co radykalnie skróci czas podróży, wyrzuci ruch tranzytowy poza strefy zamieszkane i zagwarantuje bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

W nadchodzących miesiącach zmotoryzowani będą mogli na własne oczy obserwować wyraźne postępy maszyn pracujących w terenie. Choć na pierwszy przejazd tunelem kierowcy zaczekają jeszcze dekadę, widok koparek dobitnie udowadnia, że monumentalna koncepcja budowlana zeszła z desek kreślarskich i materializuje się przed naszymi oczami.

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@GDDKiA Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą. https://t.co/ZPuDfegHbm— GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) October 20, 2026

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