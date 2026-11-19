Granica polsko-niemiecka w strefie Schengen bywa mało widoczna

Wejście Polski do strefy Schengen sprawiło, że wewnętrzne granice Unii Europejskiej całkowicie zmieniły swoje dawne oblicze. Z krajobrazu zniknęły szlabany, zasieki oraz pasy zaoranej ziemi, które przez dekady fizycznie oddzielały od siebie poszczególne kraje. Obecnie o fakcie wjazdu na terytorium sąsiedniego państwa informują podróżnych głównie tablice drogowe oraz tradycyjne słupy graniczne.

Zaskakujący może być fakt, że nawet w dobie tymczasowych kontroli dokumentów, które prowadzą teraz zarówno służby polskie, jak i niemieckie, na wielu mniejszych trasach przygranicznych wciąż można wjechać do sąsiedniego kraju zupełnie nieświadomie. Funkcjonariusze policji i straży granicznej skupiają swoją obecność na głównych trasach oraz dużych przejściach. Z tego powodu na drobnych, lokalnych jezdniach jedynym symbolem wskazującym na zmianę państwa jest przydrożny słup.

Zdarza się jednak, że na takich niewielkich drogach przecinających linię podziału dokładny przebieg granicy jest trudny do zauważenia. To właśnie ta nieczytelność skłoniła odpowiednie służby do postawienia dodatkowego znaku w okolicach Szczecina.

Nowy słup graniczny przy lokalnej drodze Warnik – Ladenthin

Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że działania te są efektem ustaleń Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej. Na mocy jej decyzji 12 listopada na linii granicznej, dokładnie pomiędzy dotychczasowymi znakami o numerach 784 i 785, zainstalowano zupełnie nowy znak graniczny z numerem 784a.

Dodatkowy słup stanął w sąsiedztwie transgranicznej jezdni, która łączy polską miejscowość Warnik z leżącym po niemieckiej stronie Ladenthin. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa widoczności linii granicznej oraz ułatwienie orientacji w terenie zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i wszystkim innym osobom podróżującym tym szlakiem.

Przebieg granicy się nie zmienił

Przedstawiciele Straży Granicznej wyraźnie zaznaczają, że montaż dodatkowego słupa w żadnym stopniu nie wpływa na korektę przebiegu granicy państwowej. Cała operacja miała charakter czysto techniczny oraz porządkowy, a jej jedynym zadaniem było dokładniejsze wyznaczenie obowiązującej od dawna linii podziału.

Wprowadzenie nowego elementu w tym konkretnym punkcie przy drodze ma zagwarantować pełną przejrzystość. Dzięki temu dokładny przebieg granicy będzie od teraz znacznie lepiej widoczny dla pracujących w terenie mundurowych, okolicznej ludności oraz turystów, którzy odwiedzają te przygraniczne rejony.

Współpraca polskich i niemieckich służb

W pracach związanych z montażem nowego oznaczenia brali udział delegaci z Komendy Głównej Straży Granicznej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a także funkcjonariusze ze szczecińskiej Placówki Straży Granicznej. Na miejscu towarzyszyli im niemieccy członkowie Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej.

Inicjatywa ta stanowi kolejny dowód na sprawną kooperację służb z Polski i Niemiec, które wspólnie odpowiadają za właściwe utrzymanie oraz oznakowanie granicy. Nawet jeśli dla przeciętnego pieszego czy kierowcy podział w strefie Schengen wydaje się dziś niezauważalny, precyzyjne znaki w terenie nadal mają kluczowe znaczenie dla porządku prawnego i administracyjnego każdego z sąsiadujących ze sobą krajów.

Autor: Morski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

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