Wybrano producenta maszyny TBM dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiadające za realizację odcinka S6 Police i Goleniów konsorcjum firm NDI oraz Dogus rozstrzygnęło kwestię wyboru producenta tarczy TBM, czyli Tunnel Boring Machine. To właśnie ten sprzęt posłuży do wydrążenia podziemnej przeprawy pod Odrą. Dostawą maszyny zajmie się niemiecko-chińskie przedsiębiorstwo CREG Wirth, które wcześniej wyprodukowało urządzenie wykorzystane przy drążeniu tunelu w Świnoujściu.

Podziemny przejazd pod dnem Odry stanowi najbardziej widowiskowy, a jednocześnie najtrudniejszy pod względem inżynieryjnym fragment na całej trasie Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Dzięki tej przeprawie kierowcy zyskają bezpośrednie połączenie okolic Polic z gminą Goleniów, pokonując rzekę pod powierzchnią ziemi.

- To kolejny bardzo ważny etap przygotowań do budowy najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. Wybór dostawcy maszyny TBM oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę szczegółowych przygotowań do prac podziemnych. Przed nami produkcja urządzenia, jego testy, transport do Szczecina oraz budowa specjalnej komory startowej, z której rozpocznie się drążenie – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Parametry maszyny TBM do drążenia tunelu pod Odrą

Urządzenie zostanie skonstruowane od podstaw na potrzeby szczecińskiego projektu. Wyposażona w tarczę o średnicy aż 15,3 metra maszyna osiągnie 98 metrów długości i wagę około 4200 ton, z czego sama głowica skrawająca będzie ważyć 2200 ton.

Wiercenie będzie odbywać się w oparciu o technologię Slurry, która bazuje na wykorzystaniu zawiesiny bentonitowej. Zastosowanie tej metody umożliwia utrzymanie właściwego ciśnienia podczas prac w skomplikowanych warunkach geologicznych, z jakimi budowniczowie będą musieli zmierzyć się pod dnem Odry.

Istotnym faktem jest to, że po przebiciu pierwszej nitki rola giganta się nie skończy. Po sfinalizowaniu jednej nawy to samo urządzenie posłuży do wydrążenia drugiego korytarza tunelu.

Jak przebiega budowa tunelu na trasie S6 Police i Goleniów

Schemat działania tarczy opiera się na jednoczesnym wybieraniu ziemi i przesuwaniu całej konstrukcji naprzód przy użyciu umieszczonych z tyłu siłowników hydraulicznych. W tym samym czasie specjalistyczne ramię montażowe będzie układać gotowe elementy obudowy, formując z tych prefabrykatów kolejne pierścienie tunelu.

Na każdy taki pierścień złoży się dziewięć betonowych segmentów, które określa się mianem tubingów. Dopiero w kolejnej fazie robót wewnątrz wydrążonych korytarzy zostaną wybudowane jezdnie, przejścia ewakuacyjne między nitkami oraz niezbędne instalacje techniczne.

- Budowa takiego obiektu to nie tylko sama maszyna TBM. Potrzebne są także zakłady prefabrykacji segmentów obudowy, systemy transportowe oraz specjalistyczne instalacje do obsługi procesu drążenia. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne prowadzone równolegle z pracami projektowymi i budowlanymi – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Prace budowlane na odcinku Police i Goleniów już wystartowały

Mimo że od momentu wbicia tarczy w ziemię dzieli nas jeszcze kilkanaście miesięcy, to na terenie inwestycji ruszyły już wstępne roboty. Przypomnijmy, że warty 5,3 mld zł kontrakt na realizację fragmentu Police i Goleniów został oficjalnie zawarty w maju tego roku.

Na obecnym etapie wykonawca skupia się na wytyczaniu dróg technologicznych, które zapewnią dojazd do przyszłego miejsca drążenia. Kluczowym punktem tych przygotowań będzie wzniesienie komory startowej na wschodnim brzegu Odry w okolicach miejscowości Święta, skąd wyruszy tarcza TBM, a zasadnicze roboty konstrukcyjne przy tym obiekcie mają ruszyć na początku przyszłego roku.

Kiedy powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina? Harmonogram prac

Inwestycja związana z budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina toczy się równolegle na trzech fragmentach. Największy postęp robót widać obecnie na trasie łączącej Szczecin Południe ze Szczecinem Zachód, gdzie drogowcy prowadzą już zaawansowane prace ziemne oraz stawiają obiekty inżynierskie.

Początkowe działania budowlane zainicjowano także na fragmencie od węzła Szczecin Zachód do Polic. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, z nowej drogi na odcinku między Kołbaskowem a Policami kierowcy skorzystają w 2029 roku, natomiast na oddanie części Police i Goleniów ze spektakularnym tunelem pod Odrą trzeba poczekać do 2033 roku.

Z punktu widzenia lokalnej społeczności cała ta inwestycja stanowi jedną z najbardziej okazałych budów drogowych w dziejach Pomorza Zachodniego. Nowa trasa przede wszystkim zagwarantuje mieszkańcom znacznie sprawniejszą komunikację między lewym i prawym brzegiem Odry w całej szczecińskiej aglomeracji.

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