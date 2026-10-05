Wojewódzka Amatorska Liga Tenisowa kończy letnią edycję. Wielki finał odbył się w minioną niedzielę!

W letniej edycji wzięło udział 50 osób, które rywalizowały w czterech formułach: Ekstralidze, I Lidze, Lidze Kobiet oraz Lidze Bukowe. Zawodnicy przez cały sezon spotykali się w ramach grup, rozgrywając mecze systemem „każdy z każdym”. Spotkania toczyły się do dwóch wygranych setów, a przy stanie 1:1 o zwycięstwie decydował super tie-break.

III edycja Wojewódzkiej Amatorskiej Ligi Tenisa jest dowodem na to, że tenis w regionie może być nie tylko okazjonalnym sposobem na aktywne spędzenie czasu, ale także regularną sportową przygodą. Dla tych, którzy po finale 4 października postanowili nie odkładać rakiety na półkę, organizatorzy przygotowali kolejną odsłonę rywalizacji. Edycja jesienno-zimowa rozpocznie się już 15 października i potrwa do 10 grudnia 2026 roku. To szansa na kontynuowanie regularnej gry także w chłodniejszych miesiącach.

Taka formuła pozwala połączyć sportową rywalizację z regularną aktywnością. Nie trzeba być zawodowym tenisistą, by wziąć udział w lidze. Podział na grupy według poziomu zaawansowania sprawia, że każdy może znaleźć dla siebie odpowiednią przestrzeń do gry.