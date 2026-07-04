Czerwone flagi nad Bałtykiem. Zamknięto ponad sto kąpielisk!

Silny wiatr i prądy wsteczne. Bałtyk jest niezwykle niebezpieczny

Porywiste podmuchy wiatru połączone z potężnymi falami oraz zdradliwymi prądami wstecznymi zmusiły służby do natychmiastowej reakcji na całym wybrzeżu. Statystyki udostępnione przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że wyłączono z eksploatacji blisko sto trzydzieści wyznaczonych miejsc zlokalizowanych na terytorium północnej Polski.

Przedstawiciele służb ratowniczych obrazowo porównują zjawisko prądu wstecznego do podwodnego pasa transmisyjnego, który błyskawicznie porywa i odciąga człowieka od brzegu. Czasami wystarczy zaledwie krótka chwila nieuwagi, aby pływak o ogromnym doświadczeniu definitywnie stracił jakikolwiek grunt i szansę na samodzielny powrót.

Groźne sinice na Pomorzu. Sanepid zamknął najpopularniejsze kąpieliska

Fatalne warunki atmosferyczne stanowią obecnie zaledwie część problemów osób spędzających urlop w województwie pomorskim. Tamtejsze stacje sanitarno-epidemiologiczne zakazały wchodzenia do wody ze względu na zakwit sinic, co bezpośrednio dotknęło wypoczywających w takich miejscowościach jak Ustka, Łeba, Gdańsk, Sopot, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra czy Krynica Morska.

Przebywanie w akwenie opanowanym przez te toksyczne mikroorganizmy prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Turyści narażają się na bolesne zaczerwienienie oczu oraz swędzącą wysypkę, natomiast ewentualne połknięcie zanieczyszczonej wody zazwyczaj wywołuje ostre bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Województwo zachodniopomorskie tonie w czerwonych flagach

Zdecydowanie najbardziej dramatycznie przedstawia się sytuacja w zachodniej części polskiego wybrzeża. Ratownicy kategorycznie zabronili wchodzenia do wzburzonego morza w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu oraz Jarosławcu.

To właśnie na tym fragmencie wybrzeża zjawisko prądów wstecznych przybrało w sobotę najbardziej niszczycielską formę. Służby otwarcie informują o wyjątkowo niebezpiecznych warunkach dla wszystkich turystów.

Podwójne zagrożenie nad morzem w województwie pomorskim

Wczasowicze przebywający na terenie województwa pomorskiego muszą zmagać się z kombinacją sztormu i toksycznych wykwitów. Z tego powodu czerwone flagi zawieszono na masztach kilkudziesięciu kurortów, obejmując Ustkę, Przewłokę, Poddąbie, Dębinę, Rowy, Łebę, Lubiatowo, Białogórę, Dębki, Karwieńskie Błota, Karwię, Ostrowo, Jastrzębią Górę, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy, Mikoszewo, Stegnę, Sztutowo, Kąty Rybackie oraz Krynicę Morską.

Restrykcje objęły także granice administracyjne samego Gdańska. Sanepid zdecydował o natychmiastowym zamknięciu trzech kąpielisk: Sobieszewa, Orla oraz Świbna.

Bezwzględny zakaz kąpieli. Służby ratownicze apelują o rozsądek

Dynamiczna pogoda sprawia, że warunki panujące w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego potrafią ulec drastycznej zmianie w kilkadziesiąt minut. Eksperci z WOPR apelują do turystów o uważne sprawdzanie koloru wywieszonych flag i bezdyskusyjne stosowanie się do ich komunikatów, ponieważ czerwony materiał oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody, a nie zwykłą rekomendację.

Najświeższe dane dotyczące funkcjonowania i bezpieczeństwa poszczególnych placówek można na bieżąco weryfikować na oficjalnej stronie Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

To najgorszy dzień na plażowanie. Zrezygnuj z wchodzenia do Bałtyku

Kombinacja gigantycznych fal, zdradliwych prądów dennych i toksycznych zanieczyszczeń wodnych tworzy śmiertelnie groźną mieszankę. Służby ratunkowe zgodnie określają ten moment najgorszym dniem całego sezonu. Wszyscy planujący dzisiejszy wypoczynek na plaży powinni zrezygnować z fal i postawić na bezpieczny spacer, jedzenie lodów lub spokojne czytanie na leżaku.

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Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie