Polska Amazonia pod Szczecinem. Niesamowita kraina wciąż czeka na najwyższą ochronę

Historia Doliny Dolnej Odry

Przed transformacją w dziką, wodną krainę, Międzyodrze stanowiło tętniący życiem obszar rolniczy. W okresie przedwojennym należało do najintensywniej użytkowanych terenów wokół Odry. Żyzne gleby torfowe stanowiły doskonałe środowisko do upraw. Aby umożliwić wydajną produkcję rolną, stworzono skomplikowaną sieć kanałów, polderów i śluz, które kontrolowały poziom wody. Okoliczne gospodarstwa prosperowały, a zaawansowana infrastruktura hydrotechniczna budziła podziw miejscowych inżynierów. Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja uległa drastycznej zmianie. Rolnictwo zanikło, obiekty popadły w ruinę, a do głosu doszła przyroda. Zaledwie kilkadziesiąt lat wystarczyło, by Międzyodrze przeobraziło się w niepowtarzalny, dziki ekosystem, nazywany dziś często polską Amazonią. To właśnie proces odzyskiwania terenu przez naturę nadaje Dolinie Dolnej Odry niezwykły charakter, czyniąc ją fenomenem na skalę krajową.

Starania o park narodowy w Dolinie Dolnej Odry zablokowane

Idea powołania parku narodowego w tym rejonie zrodziła się z potrzeby ochrony unikatowych rozlewisk i starorzeczy, tworzących jeden z ostatnich tak dzikich układów wodnych w Europie. Po długotrwałych badaniach i konsultacjach, ustawa trafiła do Sejmu, gdzie zyskała poparcie posłów. Niestety, proces zatrzymał brak jednego podpisu. Weto prezydenta Karola Nawrockiego wywołało polityczny spór, który usunął kwestię ochrony Międzyodrza z debaty publicznej. Jako rozwiązanie kompromisowe zaproponowano włączenie najcenniejszych fragmentów doliny jako filii Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to jednak wyjście prowizoryczne, gdyż ranga tego miejsca wymaga utworzenia odrębnego parku narodowego.

Dlaczego Dolina Dolnej Odry to polska Amazonia?

Życie tego miejsca nierozerwalnie wiąże się z wodą. Wiosenne roztopy tworzą rozległe tafle, lato odsłania podmokłe tereny trawiaste, a w chłodniejszych porach roku otoczenie dynamicznie zmienia swoje oblicze. Ta niezwykła zmienność warunkuje ogromne bogactwo tutejszego ekosystemu. Wśród ptaków spotkać tu można bieliki, kormorany, czaple i rybitwy, a okresy migracji przyciągają chmary żurawi i gęsi, czyniąc ten obszar kluczowym dla awifauny wodno-błotnej. Na terenach podmokłych bytują wydry, bobry oraz unikalne nietoperze. W starorzeczach rosną m.in. grążele, turzyce i grzybienie – gatunki coraz rzadziej spotykane w Polsce. System wysepek, trzcinowisk i kanałów przypomina egzotyczną puszczę. Ze względu na tę wyjątkowość specjaliści postulują, że tylko rygorystyczna ochrona w formie parku narodowego zapewni przetrwanie tego środowiska, gdyż status parku krajobrazowego jest niewystarczający.

Jak najlepiej zwiedzać Dolinę Dolnej Odry?

Odkrywanie uroków tej krainy najdogodniej zaplanować od strony wody, która stanowi fundament tutejszego ekosystemu. Turyści mogą skorzystać z rosnącej liczby statków pasażerskich, oferujących podziwianie rozlewisk z przestronnych pokładów. Do eksploracji wąskich zatoczek i bocznych odnóg świetnie sprawdzą się niewielkie łódki. Najbardziej bezpośredni kontakt z przyrodą zapewniają jednak kajaki, umożliwiające bezszelestne zbliżenie się do ptaków i zarośli. Z myślą o osobach preferujących ląd, wzdłuż koryta Odry przygotowano trasy rowerowe i piesze. Rozmieszczone na nich punkty widokowe pozwalają na ogarnięcie wzrokiem rozległych krajobrazów z odpowiedniej odległości.

Dolina Dolnej Odry zachwyca na zdjęciach

Słowa nie w pełni oddają magię tego miejsca, dlatego najlepiej posłużyć się fotografią. W dołączonej galerii zgromadzono ujęcia, które doskonale obrazują dziką naturę i ogromne przestrzenie tego regionu. To absolutnie unikalny punkt na mapie, który warto obejrzeć najpierw na zdjęciach, by docelowo zaplanować wizytę i poczuć jego klimat na własnej skórze.

53

Quiz geograficzny. Czy znasz polskie rzeki? 15 punktów? Nie masz szans! Pytanie 1 z 15 Gdzie znajduje się ujście Odry? Kołobrzeg Świnoujście Szczecin Gdańsk Następne pytanie