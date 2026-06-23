Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Wakacyjne rejsy do Niemiec prawdziwym hitem

Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry

Nowa trasa przebiega przez jeden z najbogatszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w całej Europie. Dolina Dolnej Odry to fascynujący, wodny labirynt Międzyodrza, gdzie z pokładu statku pasażerowie mogą podziwiać rozległe rozlewiska, gęste trzcinowiska oraz liczne gatunki ptaków.

Organizatorzy zadbali o dodatkowe wyposażenie dla podróżnych, oferując im lornetki i ciekawe materiały edukacyjne. Dodatkowo udostępniono aplikację Explore Oder, z której można poznać historię tego wyjątkowego regionu, a wszystko to dostępne jest w trzech różnych językach.

Trasa: Szczecin – Mescherin – Gartz

Start przewidziano z Bulwaru Chrobrego, skąd statek wyrusza punktualnie o godzinie 10:00 .

. W Mescherin, będącym pierwszym przystankiem, turyści mogą wybrać się na krótki spacer i wejść na malowniczą wieżę widokową „Lecący Żuraw” .

. Drugi punkt trasy to Gartz, gdzie zaplanowano dłuższą przerwę. Pasażerowie mają do dyspozycji 2,5 godziny, co pozwala na zjedzenie posiłku oraz eksplorację lokalnych ścieżek spacerowych wzdłuż rzeki.

Zakończenie wycieczki i powrót do Szczecina zaplanowano na godzinę 18:15.

Rowerzyści też pokochali tę trasę

Taka forma wypoczynku świetnie komponuje się z aktywnością rowerową. Tuż przy Odrze znajduje się znana i lubiana ścieżka Blue Velo, a za jedyne 10 złotych można bez problemu zabrać jednoślad na pokład statku. Jest to doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek i chcą zwiedzać pogranicze z zupełnie innej perspektywy.

Dlaczego bilety rozeszły się tak szybko?

Za tak ogromnym sukcesem nowej atrakcji kryje się kilka istotnych powodów:

Poprzedni sezon był niezwykle udany – ubiegłoroczne trasy do Trzebieży, Świnoujścia czy Nowego Warpna cieszyły się ogromnym wzięciem. Mieszkańcy mieli więc uzasadnione nadzieje na to, że oferta wodnych wycieczek zostanie wkrótce znacznie poszerzona.

– ubiegłoroczne trasy do Trzebieży, Świnoujścia czy Nowego Warpna cieszyły się ogromnym wzięciem. Mieszkańcy mieli więc uzasadnione nadzieje na to, że oferta wodnych wycieczek zostanie wkrótce znacznie poszerzona. Sentyment do dawnej „białej floty” – dla starszych pokoleń podróżowanie statkami pasażerskimi było czymś zupełnie normalnym. Reaktywacja tego typu połączeń wywołuje sporo wspomnień i tym samym przyciąga wielu chętnych.

– dla starszych pokoleń podróżowanie statkami pasażerskimi było czymś zupełnie normalnym. Reaktywacja tego typu połączeń wywołuje sporo wspomnień i tym samym przyciąga wielu chętnych. Ogromne zainteresowanie regionem – województwo zachodniopomorskie jest obecnie niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym. Ludzie coraz częściej decydują się na lokalne formy rozrywki, szczególnie te pozwalające na bliski kontakt z naturą.

– województwo zachodniopomorskie jest obecnie niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym. Ludzie coraz częściej decydują się na lokalne formy rozrywki, szczególnie te pozwalające na bliski kontakt z naturą. Głośno o Dolinie Dolnej Odry – debata dotycząca powołania parku narodowego na tym terenie, zakończona wetem ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, odbiła się szerokim echem. Ten ogólnopolski spór o ochronę przyrody sprawił, że wiele osób zapragnęło na własne oczy zobaczyć ten kontrowersyjny i piękny zarazem obszar.

Wszystko to złożyło się na niesamowity efekt w postaci wyprzedania wszystkich dostępnych na cały sezon miejsc, zanim jeszcze pierwszy rejs doszedł do skutku.

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