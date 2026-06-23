Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Wakacyjne rejsy do Niemiec prawdziwym hitem

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Rejs przez dziką Dolinę Dolnej Odry
Nowa trasa przebiega przez jeden z najbogatszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w całej Europie. Dolina Dolnej Odry to fascynujący, wodny labirynt Międzyodrza, gdzie z pokładu statku pasażerowie mogą podziwiać rozległe rozlewiska, gęste trzcinowiska oraz liczne gatunki ptaków.
Organizatorzy zadbali o dodatkowe wyposażenie dla podróżnych, oferując im lornetki i ciekawe materiały edukacyjne. Dodatkowo udostępniono aplikację Explore Oder, z której można poznać historię tego wyjątkowego regionu, a wszystko to dostępne jest w trzech różnych językach.
Trasa: Szczecin – Mescherin – Gartz
- Start przewidziano z Bulwaru Chrobrego, skąd statek wyrusza punktualnie o godzinie 10:00.
- W Mescherin, będącym pierwszym przystankiem, turyści mogą wybrać się na krótki spacer i wejść na malowniczą wieżę widokową „Lecący Żuraw”.
- Drugi punkt trasy to Gartz, gdzie zaplanowano dłuższą przerwę. Pasażerowie mają do dyspozycji 2,5 godziny, co pozwala na zjedzenie posiłku oraz eksplorację lokalnych ścieżek spacerowych wzdłuż rzeki.
Zakończenie wycieczki i powrót do Szczecina zaplanowano na godzinę 18:15.
Rowerzyści też pokochali tę trasę
Taka forma wypoczynku świetnie komponuje się z aktywnością rowerową. Tuż przy Odrze znajduje się znana i lubiana ścieżka Blue Velo, a za jedyne 10 złotych można bez problemu zabrać jednoślad na pokład statku. Jest to doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek i chcą zwiedzać pogranicze z zupełnie innej perspektywy.
Dlaczego bilety rozeszły się tak szybko?
Za tak ogromnym sukcesem nowej atrakcji kryje się kilka istotnych powodów:
- Poprzedni sezon był niezwykle udany – ubiegłoroczne trasy do Trzebieży, Świnoujścia czy Nowego Warpna cieszyły się ogromnym wzięciem. Mieszkańcy mieli więc uzasadnione nadzieje na to, że oferta wodnych wycieczek zostanie wkrótce znacznie poszerzona.
- Sentyment do dawnej „białej floty” – dla starszych pokoleń podróżowanie statkami pasażerskimi było czymś zupełnie normalnym. Reaktywacja tego typu połączeń wywołuje sporo wspomnień i tym samym przyciąga wielu chętnych.
- Ogromne zainteresowanie regionem – województwo zachodniopomorskie jest obecnie niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym. Ludzie coraz częściej decydują się na lokalne formy rozrywki, szczególnie te pozwalające na bliski kontakt z naturą.
- Głośno o Dolinie Dolnej Odry – debata dotycząca powołania parku narodowego na tym terenie, zakończona wetem ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, odbiła się szerokim echem. Ten ogólnopolski spór o ochronę przyrody sprawił, że wiele osób zapragnęło na własne oczy zobaczyć ten kontrowersyjny i piękny zarazem obszar.
Wszystko to złożyło się na niesamowity efekt w postaci wyprzedania wszystkich dostępnych na cały sezon miejsc, zanim jeszcze pierwszy rejs doszedł do skutku.