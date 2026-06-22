Zmiany nad Jeziorem Szmaragdowym. Wody Polskie pokazały projekt, mieszkańcy pełni obaw

Wody Polskie planują zmiany nad Jeziorem Szmaragdowym. Szczegóły projektu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Tarasy Szmaragdowe 6”. Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnącą popularność tego szczecińskiego akwenu wśród spacerowiczów i turystów. Jak poinformowano, dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podpisał już wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje:

— stały pomost, który ułatwi spacerowiczom bezpośredni i bezpieczny dostęp do lustra wody,

— dwa nowe tarasy widokowe, pozwalające podziwiać panoramę całego zbiornika oraz otaczającej go Puszczy Bukowej,

— nowoczesne umocnienie nadbrzeża, którego celem jest skuteczna ochrona przed postępującą erozją,

— całkowity demontaż starej, zniszczonej palisady, która w wielu miejscach zdążyła już zniknąć.

Przedstawiciele państwowej instytucji gwarantują, że budowa będzie prowadzona w pełnej zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a wszelkie niezbędne zgody administracyjne zostały już skompletowane. Inaugurację robót wyznaczono na pierwszy dzień lipca, natomiast finał prac przewidziano na przełom lat 2027 i 2028.

Mieszkańcy Szczecina obawiają się o Jezioro Szmaragdowe. Krytyka w sieci

Publikacja urzędowych wizualizacji w przestrzeni wirtualnej wywołała natychmiastową i gwałtowną reakcję mieszkańców. W internetowych dyskusjach zdecydowanie przeważają głosy pełne niepokoju i sprzeciwu wobec skali przedsięwzięcia.

„To miejsce wymaga tylko wymiany palisady i umocnienia brzegu. Reszta to już za duża ingerencja” „Drugi taras widokowy jest zupełnie zbędny. Tam się ucieka od cywilizacji” „Niepotrzebne wchodzenie z zabudową przy stromych zboczach. Ułatwiony dostęp do brzegu może mieć swoje skutki” „Dowiadujemy się o takich inwestycjach tuż przed ich rozpoczęciem. Gdzie tu społeczeństwo obywatelskie?” „Zaraz się okaże, że na polanie będzie jeden wielki plac betonu” „Szmaragdowe straci swój dziki klimat i charakter”

Część internautów podnosi również kwestie związane z bezpieczeństwem nowo projektowanej infrastruktury.

„Te schody wyglądają na mało bezpieczne, szczególnie dla osób starszych. Całość wydaje się szablonowa, jakby projektant wklikał to na szybko”

Inwestycja nad Jeziorem Szmaragdowym ma też zwolenników

Mimo ogromnej fali krytyki, w sieci można natknąć się również na wypowiedzi osób popierających działania instytucji wodnej.

„Jestem za. To poprawi estetykę i zwiększy atrakcyjność miejsca” „Więcej drzew przewraca się tam samoistnie niż zostanie usuniętych w ramach tej inwestycji”

Tego typu argumenty stanowią jednak zdecydowaną mniejszość na tle masowego niezadowolenia widocznego w komentarzach na portalach społecznościowych.

Historia Jeziora Szmaragdowego. Jak powstał słynny akwen w Szczecinie?

Słynny zbiornik wodny zlokalizowany w prawobrzeżnej części Szczecina liczy sobie już blisko sto lat. Akwen narodził się w 1925 roku w sposób całkowicie przypadkowy, na terenie funkcjonującej tam kopalni kredy. Podczas prowadzonych prac wydobywczych, robotnicy natknęli się na podziemną warstwę wodonośną, co doprowadziło do błyskawicznego i niekontrolowanego zalania całego wyrobiska. Charakterystyczny, intensywnie zielony odcień wody to bezpośredni efekt dużej obecności węglanu wapnia, który w specyficzny sposób odbija promienie słoneczne.

Współcześnie dawna kopalnia stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych i niekwestionowany symbol Puszczy Bukowej. Dla tysięcy szczecinian to ulubione miejsce na weekendowe wędrówki, relaks na łonie natury i ucieczkę od codziennego, miejskiego hałasu.

Przyszłość Jeziora Szmaragdowego budzi skrajne emocje

Przedstawiciele Wód Polskich nieustannie argumentują, że planowana infrastruktura to projekt w pełni przemyślany i przyjazny dla lokalnego ekosystemu, ale te komunikaty nie uspokajają nastrojów. Publiczna dyskusja nad ostatecznym kształtem tego obszaru dopiero nabiera tempa. Część mieszkańców dostrzega w realizacji planów realną szansę na nowoczesne uporządkowanie przestrzeni publicznej, podczas gdy pozostali paraliżuje strach przed bezpowrotną utratą dzikiego, naturalnego uroku jednego z najbardziej wyjątkowych zakątków Pomorza Zachodniego.

15

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie