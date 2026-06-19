Tramwaj wodny rusza do Niemiec. Ta trasa to wakacyjny hit w Szczecinie

Nowa trasa na lato: Szczecin i rozlewiska Odry

Pilotażowa przeprawa z Wałów Chrobrego udowodniła, że Szczecin zyskał kolejny magnes turystyczny. Statek pasażerski „Sedina” zabiera na swój pokład 140 osób oraz jednoślady. Trasa wiedzie przez rozlewiska Międzyodrza, czyli jeden z najbardziej unikalnych przyrodniczo zakątków w Europie.

– Chcemy pokazać malownicze zakątki Odry, wykorzystać turystyczny potencjał transgranicznej rzeki – mówi Ireneusz Nowak, prezes Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.

Jednostka wypływa o 10:00 z Bulwaru Chrobrego, by po krótkim przystanku w Mescherin dotrzeć do Gartz o 12:50. W drogę powrotną statek wyrusza o 15:30, a do szczecińskiego portu zawija około 18:15.

Raj dla miłośników przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Uczestnicy wycieczki mogą liczyć na wspaniałe widoki i spotkania z dziką fauną. Na trasie często pojawiają się czaple, kormorany, żurawie, a sporadycznie nawet bieliki. Dolina Dolnej Odry zachwyca bogactwem kanałów, trzcinowisk oraz specyficznym ekosystemem.

– To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Występuje tu 230 gatunków – podkreśla przewodnik Jacek Woch.

Jacek Woch zwraca również uwagę na fakt, że Międzyodrze od ponad stu lat podlega działaniom człowieka. Przemiany te jednak przeprowadzono tak umiejętnie, że udało się ocalić naturalne walory regionu.

– Porównuję to z wylewami Nilu w starożytnym Egipcie – dodaje.

Idealne połączenie dla rowerzystów na szlakach zachodniopomorskich

Wodna podróż stanowi znakomite uzupełnienie sieci popularnych ścieżek rowerowych. Rowerzyści korzystający ze szlaków Odra-Nysa, Blue Velo czy Trasy Pojezierzy Zachodnich mogą zabrać sprzęt na pokład za 10 zł. Miłym dodatkiem do wycieczki jest aplikacja Explore Oder, oferująca audioprzewodnik w trzech językach i przybliżająca historię mijanych terenów.

Burmistrz Gartz o współpracy polsko-niemieckiej

Podczas debiutanckiego kursu burmistrz Gartz, Luca Piwodda, otwarcie mówił o swoim optymizmie związanym z nową inicjatywą turystyczną.

– Nie powinniśmy postrzegać obszaru niemiecko‑polskiego jako strefy granicznej, lecz jako region łączący, w którym tkwi wiele możliwości – mówił.

Zwrócił uwagę na symbolikę dat – inauguracja zbiegła się w czasie z rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

– To dopiero początek współpracy. Bardzo się cieszymy, że wielki Szczecin współpracuje z małym Gartz – dodał.

Ceny biletów na rejs do Gartz

60 zł – bilet normalny (w obie strony)

40 zł – bilet ulgowy dla dzieci do 12 lat (w obie strony)

40 zł – bilet normalny (w jedną stronę)

30 zł – bilet ulgowy (w jedną stronę)

180 zł – bilet rodzinny 2+2 (w obie strony)

120 zł – bilet rodzinny 2+2 (w jedną stronę)

10 zł – opłata za rower

bezpłatnie – dzieci do 3. roku życia

Szczecin stawia na turystykę wodną i strategię Floating Garden

Otwarcie tej linii wpisuje się w długofalową koncepcję Szczecina, promującego się jako Floating Garden. Rozszerzenie oferty o południowe rejsy to kontynuacja działań zapoczątkowanych sukcesem Samorządowego Szlaku Wodnego z poprzedniego roku.

– To praktyczny przykład realizacji Planu Zrównoważonej Turystyki i Wydarzeń 2030. Przekładamy strategię na konkretne działania, tworząc dostępny i atrakcyjny produkt turystyczny – podkreśla Adam Morawski z Biura Prezydenta Miasta.

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