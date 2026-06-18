Przebudowa linii kolejowej ze Szczecina do Niemiec już wkrótce. Pociągi pojadą 160 km/h do Berlina

Przebudowa linii kolejowej do granicy państwa

Odcinek pomiędzy stacją Szczecin Gumieńce a polsko-niemiecką granicą przejdzie gruntowną przebudowę. Plany zakładają przywrócenie zdemontowanego po II wojnie światowej drugiego toru. Cała linia zyska sieć trakcyjną, dzięki czemu składy będą mogły osiągać prędkość 160 km/h. To skróci czas przejazdu do stolicy Niemiec i znacznie zwiększy przepustowość na tym szlaku.

Członek zarządu PKP PLK odpowiedzialny za inwestycje, Marcin Mochocki, informuje o znacznym zaawansowaniu etapu przygotowawczego. Z jego słów wynika, że kilka tygodni temu ruszyło postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji linii 408 i 409, a otwarcie zgłoszonych ofert planowane jest na przełom lipca i sierpnia.

– Liczymy, że jeszcze w tym roku uda się podpisać kontrakt na roboty budowlane – zaznacza.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane wystartują na przełomie 2026 i 2027 roku, tuż po sfinalizowaniu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Jednocześnie spółka PKP PLK zabiega o dodatkowe finansowanie, które pozwoliłoby na odnowienie odcinka torów pomiędzy stacjami Szczecin Główny i Szczecin Gumieńce.

– Chcemy przeprowadzić inwestycję w pełnym zakresie, z likwidacją wąskiego gardła – dodaje Mochocki.

Znaczenie trasy dla NATO i obronności

Zaplanowane roboty przyniosą korzyści nie tylko podróżnym. Trasa kolejowa łącząca Szczecin z Berlinem to jeden z najważniejszych korytarzy transportowych dla wojsk NATO na wschodniej flance. Pozwala ona na sprawne przerzucanie ciężkiego wyposażenia, wspiera logistykę wojsk sojuszniczych i podnosi poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu przebudowy możliwości operacyjne tego korytarza zostaną znacząco powiększone.

Nowe przystanki, wiadukty i korzyści dla aglomeracji szczecińskiej

Dla podróżujących powstaną trzy zupełnie nowe punkty zatrzymywania się pociągów: Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice i Przecław. Dodatkowo w Kołbaskowie zaplanowano stację, na której bieg będą kończyć składy aglomeracyjne. To ważna wiadomość i duża zmiana dla osób zamieszkujących miejscowości położone na południe od stolicy Pomorza Zachodniego.

Koncepcja zakłada również wzniesienie wiaduktów w miejscach najbardziej uczęszczanych przejazdów kolejowo-drogowych. Ta decyzja wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu samochodowego.

Prace po niemieckiej stronie trwają. Są opóźnienia

Podczas gdy inwestycja w Polsce dopiero wchodzi w fazę realizacji, w Niemczech przebudowa trasy od Angermünde do granicy toczy się już od 2021 roku. W jej ramach powstaje sieć trakcyjna i odbudowywany jest drugi tor. Remontowane są też stacje Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow, a w miejscowości Passow budowany jest nowy peron. Niemieccy inżynierowie przygotowują torowisko do ruchu pociągów z prędkością 160 km/h.

Początkowo zakładano, że cała inwestycja zakończy się w 2026 roku. Wykonawca poinformował jednak o opóźnieniach. Obecnie jako termin finału prac wskazywany jest IV kwartał 2027 roku. Pojawiają się jednak głosy, że zakończenie robót może ulec kolejnemu przesunięciu.

Od końca 2026 r. ruch kolejowy zostanie wstrzymany. Na trasy wyjadą autobusy

Szeroko zakrojone prace po obu stronach granicy wymuszą drastyczny krok: od grudnia 2026 roku kursowanie pociągów między Polską a Niemcami w tym rejonie zostanie całkowicie zawieszone. Podróżni chcący dotrzeć do Niemiec będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej organizowanej przez spółkę Deutsche Bahn.

Już od dłuższego czasu nie kursują pociągi na odcinku Szczecin – Angermünde. Teraz do tych utrudnień dołączy przerwa w kursowaniu pociągów na trasie Szczecin – Löcknitz. Składy pasażerskie powrócą na tory dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

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