Uroczyste pożegnanie żołnierzy z Wędrzyna. Ruszają na misję do Rumunii

Jakie zadania czekają żołnierzy w Rumunii?

W poniedziałek w koszarach w Wędrzynie miało miejsce uroczyste pożegnanie żołnierzy, którzy w najbliższych tygodniach rozpoczną półroczną misję w Rumunii. Ich głównym zadaniem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa południowo-wschodniej flanki NATO oraz przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń z sojusznikami z Rumunii, Portugalii, Francji, Bułgarii i Macedonii.

Co powiedzieli dowódcy podczas ceremonii?

„Stajecie dzisiaj w gotowości do objęcia misji, która jest nie tylko sprawdzianem waszego profesjonalizmu, ale przede wszystkim dowodem stałej obecności i zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO” – mówił podczas apelu dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej generał brygady Sławomir Kocanowski.

Trzon XIX zmiany tworzą żołnierze trzeciego batalionu piechoty zmechanizowanej z międzyrzeckiej brygady, a będzie to ostatnia zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia, którą wystawi 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, odpowiedzialna za większość dotychczasowych rotacji.

Jak przebiegało przygotowanie do misji?

Zgodnie z procedurami, żołnierze przed wyjazdem przeszli intensywne szkolenie, które zakończyło się certyfikacją gotowości do pełnienia misji. „Przygotowywaliśmy się prawie rok, więc moi żołnierze są w pełni przygotowani do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem (…) Państwo ramowe, w którym będziemy służyć, również jest państwem NATO, więc przepływ informacji i ewentualne zagrożenia raczej nie powinny występować, a jak będą, to na pewno strona polska o tych sprawach będzie informowana” – powiedział dowódca XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia podpułkownik Wojciech Kufliński.

Dowódca podkreślił, że jego żołnierze będą się szkolić w ramach pododdziału, współpracując z sojuszniczymi jednostkami. „Więc ten szereg doświadczeń, jakie oni tam zdobędą, na pewno poszerzy nawet i u weteranów ich doświadczenie” – zaznaczył podpułkownik Kufliński.

Kto uczestniczył w uroczystości?

W ceremonii pożegnania uczestniczyli żołnierze udający się na misję, ich rodziny, a także przedstawiciele dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych oraz władz rządowych i samorządowych. Podczas uroczystego apelu komponent, czyli grupa żołnierzy wyjeżdżających do Rumunii, został przekazany w dyspozycję Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z okazji święta Wojska Polskiego wręczono także awanse na wyższe stopnie i wyróżnienia. Uroczystości zakończyła defilada.

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, będąca częścią 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, jest jedną z największych i najlepiej wyposażonych jednostek wojskowych w Polsce. Brygada ta jest przygotowana do wykonywania zadań militarnych oraz reagowania kryzysowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Żołnierze z tej brygady od lat uczestniczą w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju, zdobywając doświadczenie w misjach w Iraku, Czadzie, Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, a ostatnio w Libanie i Rumunii.

Ponad 200 żołnierzy z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wkrótce wyjedzie do Rumunii w ramach XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Będą stacjonować w mieście Krajowa, realizując zadania o charakterze defensywnym i odstraszającym w ramach dostosowanej wysuniętej obecności NATO.

Źródło PAP.