Potężna wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ktoś właśnie zgarnął miliony złotych

Wyniki losowania Eurojackpot. Polak z milionami na koncie

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot padły następujące liczby: 4, 6, 7, 17, 45 oraz dodatkowe 7 i 12.

Nikomu nie udało się rozbić głównej puli, co oznacza, że ogromne pieniądze przechodzą na kolejną rundę. Odnotowano za to sześć trafień drugiego stopnia, z czego jedno miało miejsce właśnie w naszym kraju. Pozostałe nagrody powędrowały do graczy z Niemiec (trzy) i Danii (dwie).

Szczęśliwy posiadacz kuponu z Polski zainkasuje dokładnie 3 182 953,80 zł. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, państwo pobierze dziesięć procent podatku od tak dużej wygranej.

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego nie ujawnili jeszcze dokładnej lokalizacji punktu, w którym zawarto zwycięski zakład.

Na co wydać wygraną w Eurojackpot? Miliony dają ogromną wolność

Zastrzyk gotówki w postaci ponad trzech milionów złotych otwiera przed zwycięzcą niezwykłe możliwości. Posiadając taką sumę na koncie, można zainwestować w:

wygodną rezydencję w niemal każdym większym mieście,

zakup kilku lokali pod zyskowny wynajem,

nabycie luksusowych i niezwykle szybkich aut,

inwestycję w grunty rekreacyjne w górach lub nad wodą,

sfinansowanie wielkiej podróży marzeń na krańce świata.

Taka góra pieniędzy to także szansa na błyskawiczne pozbycie się zobowiązań kredytowych, zabezpieczenie startu w dorosłość dla swoich dzieci, założenie własnej firmy lub po prostu przejście na emeryturę znacznie przed czasem i utrzymywanie się wyłącznie z odsetek.

Dla wielu nagle wzbogaconych osób najważniejszym profitem jest jednak osiągnięcie całkowitego spokoju. Wygrana tej wielkości definitywnie kończy stres związany z codziennymi rachunkami, ratami hipotek i nagłymi wydatkami w domowym budżecie.

Zarobki w Polsce a wygrana w Eurojackpot. Porażające wyliczenia

Zgromadzenie kapitału rzędu 3,1 mln zł to dla przeciętnego Kowalskiego zadanie niemal na całe życie.

Zakładając odkładanie pełnej miesięcznej pensji w wysokości 6 tysięcy złotych netto, na uzbieranie wygranej kwoty trzeba by pracować ponad 530 miesięcy, czyli 44 lata. Należy przy tym podkreślić, że kalkulacja ta zakłada absolutny brak wydatków na codzienne utrzymanie.

Nic więc dziwnego, że to właśnie perspektywa tak błyskawicznego zysku nieustannie pobudza wyobraźnię tysięcy bywalców kolektur w całej Europie.

Zasady gry w Eurojackpot. Jak zagrać o wielkie pieniądze?

Eurojackpot ma zasięg międzynarodowy i obejmuje zasięgiem kilkanaście europejskich krajów, a wśród nich figuruje również Polska.

Podstawowym zadaniem każdego grającego jest poprawne wskazanie na kuponie wypełnionym w punkcie Lotto lub online:

pięciu głównych liczb z puli pięćdziesięciu,

dwóch numerów dodatkowych wybieranych z dwunastu.

Prawdopodobieństwo ustrzelenia głównej wygranej jest oczywiście niewielkie, jednak wielomilionowe nagrody skutecznie kuszą poszukiwaczy fortuny.

Szansę na bogactwo można wykorzystać dwa razy w ciągu każdego tygodnia, a każdorazowy brak głównego zwycięzcy nieustannie powiększa pulę przeznaczoną dla kolejnych szczęśliwców.

Kumulacja w Eurojackpot. Kolejna gra o ponad pół miliarda złotych

Brak pełnego trafienia wszystkich siedmiu liczb w miniony piątek sprawia, że główna wygrana przechodzi dalej. Już we wtorek, 6 października, uczestnicy gry staną przed szansą wygrania niewyobrażalnej kwoty rzędu 520 milionów złotych. Wizja zgarnięcia takich pieniędzy napędza rzesze graczy, którzy wierzą, że zakup zaledwie jednego kuponu zapewni im absolutną wolność finansową.

Pewne jest jedno: piątek, 2 października 2026 roku, zapisze się złotymi zgłoskami w pamięci nowego polskiego krezusa. Standardowy los za kilkanaście złotych przyniósł mu bogactwo warte znacznie ponad trzy miliony złotych.

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