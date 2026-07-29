Nowy polski milioner! Nawet nie ruszył się z fotela, by zgarnąć fortunę w Eurojackpot

Jakie liczby wylosowano w Eurojackpot 28.07.2026?

Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot, które odbyło się 28 lipca, maszyna wskazała liczby: 11, 21, 40, 41, 45 oraz dwa dodatkowe numery: 1 i 5.

Tym razem nikomu nie udało się zgarnąć potężnej głównej wygranej, która wynosiła 45 milionów złotych (czyli 10 milionów euro). Mimo to wielu uczestników z różnych zakątków Europy mogło cieszyć się z wysokich nagród.

Dania mogła świętować wygraną drugiego stopnia, która przyniosła szczęśliwcowi ponad 1,2 miliona euro.

Wygrane trzeciego stopnia padły w Danii, Holandii, Niemczech oraz w Polsce. Zwycięzcy z tych krajów wzbogacili się o ponad 173 tysiące euro każdy.

Ile wyniosła wygrana w Polsce z Eurojackpot?

Osoba grająca z Polski może cieszyć się zastrzykiem gotówki w wysokości dokładnie 1 259 451,70 złotych (po odliczeniu podatku na konto trafi nieco mniej). Co ciekawe, ten gracz nie musiał nawet opuszczać swojego mieszkania o iść do punktu Lotto. Cały proces zawarcia zakładu odbył się drogą internetową, na platformie lotto.pl. Z tego powodu nie jest jasne, w jakiej miejscowości znajdował się zwycięzca. Mógł on wysłać szczęśliwy los dosłownie z każdego punktu, w którym miał dostęp do sieci.

Na co można wydać pieniądze z Eurojackpot?

Taka suma, przekraczająca 1,25 miliona złotych, to kapitał dający olbrzymie możliwości. Dzięki niej można zrealizować wiele celów.

Nabyć przestronne mieszkanie (o powierzchni 60-70 m²) w jednej z dużych aglomeracji.

Zainwestować w luksusowe auto, takie jak chociażby najnowsze BMW X3 czy Audi A6.

Postawić przytulny dom z dala od miejskiego zgiełku.

Odbyć niejedną, fascynującą podróż dookoła świata.

Zapewnić sobie stabilną przyszłość dzięki lokatom, obligacjom lub zakupowi nieruchomości pod wynajem.

Zastrzyk tego rzędu gwarantuje komfort i swobodę finansową, nawet bez rozbijania rekordowej kumulacji.

Jak grać w Eurojackpot?

Rozgrywki Eurojackpot to przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym, obejmujące kilkanaście państw na starym kontynencie. Aby spróbować swoich sił, trzeba przestrzegać kilku kroków.

Najpierw typuje się 5 głównych liczb z puli 50.

Następnie dobiera się 2 dodatkowe euronumery z dostępnych 12.

Koszt jednego pojedynczego zakładu wynosi 12,50 złotych.

Szansę na wygraną ma się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki.

Aby rozbić główny bank, należy bezbłędnie wytypować wszystkie 7 cyfr.

To właśnie ten unikalny mechanizm sprawia, że nagrody często sięgają niezwykle wysokich pułapów.

Ile wynosi nowa kumulacja w Eurojackpot?

Najbliższe losowanie, zaplanowane na piątek 31 lipca, będzie kusić niesamowitą kwotą – aż 70 milionami złotych. Ponieważ we wtorek nikomu nie dopisało szczęście w walce o główną pulę, apetyty graczy z całej Europy tylko urosły. Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejną szansę i liczy, że to właśnie im dopisze wielkie szczęście.

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