Bilety na tramwaj wodny do Niemiec znikają błyskawicznie. Armator uruchamia dodatkowe kursy przez "polską Amazonię"

Rejsy po Dolinie Dolnej Odry: Ogromne zainteresowanie tramwajem wodnym ze Szczecina

Zainteresowanie wycieczkami w ramach projektu Cross Oder przerosło oczekiwania organizatorów. Na początku bilety na weekendowe rejsy statkiem Sedina po Dolinie Dolnej Odry zostały wyprzedane w 48 godzin. W odpowiedzi na popyt armator dodał kursy czwartkowe, które również błyskawicznie znalazły nabywców. Teraz zdecydowano się na krok dalej i wprowadzono do rozkładu rejsy wtorkowe.

Od wtorku, 4 sierpnia, Sedina rozpocznie regularne kursy na trasie Szczecin – Mescherin – Gartz. Dodatkowy dzień w harmonogramie to szansa dla turystów i mieszkańców na zwiedzanie malowniczego obszaru przygranicznego.

– Zainteresowanie rejsami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy dodatkowy termin znika błyskawicznie, dlatego wspólnie z armatorem zdecydowaliśmy o uruchomieniu kolejnych kursów - tak sytuację skomentowała Celina Wołosz, przedstawicielka Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzeń.

Nowe terminy na trasie do Gartz: Harmonogram i cennik biletów

Plan podróży nie ulega zmianie. Wypłynięcie z Bulwaru Chrobrego zaplanowano na 10:00. Po krótkim postoju w Mescherin, statek dociera do Gartz o 12:50. W drogę powrotną wyrusza o 15:30, by dotrzeć do Szczecina na 18:15.

Bilety na wtorkowe kursy (4, 11, 18 i 25 sierpnia) są już w sprzedaży. Koszt podróży w obie strony to 120 zł (bilet normalny), 100 zł (seniorzy) i 60 zł (dzieci do lat 12). Ceny za rejs w jedną stronę wynoszą odpowiednio 80, 70 i 40 zł. Transport roweru wymaga dopłaty w wysokości 20 zł.

Celina Wołosz zachęca do skorzystania z oferty, wskazując, że to idealna opcja dla całych rodzin, seniorów oraz każdego, kto poszukuje relaksu na łonie natury z dala od miasta.

Dolina Dolnej Odry: Malowniczy teren w oczekiwaniu na park narodowy

Obszar Doliny Dolnej Odry to unikalny zakątek na granicy polsko-niemieckiej. Kraina pełna starorzeczy, rozlewisk, dzikich ptaków i zawiłych kanałów Międzyodrza przyciąga nie tylko turystów, ale też miłośników natury. Rejs to doskonała okazja do bliższego poznania tego środowiska.

Plany utworzenia tu parku narodowego zostały zablokowane przez prezydenckie weto. Jest jednak światełko w tunelu – fragment doliny ma zostać włączony w struktury Drawieńskiego Parku Narodowego, co zapewni temu wyjątkowemu ekosystemowi wyższy poziom ochrony.

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Przedstawicielka Żeglugi Szczecińskiej, Celina Wołosz, podkreśla walory krajobrazowe trasy.

– Dolina Dolnej Odry zachwyca każdego, kto choć raz ją zobaczy. To nie jest zwykły rejs – to podróż przez żywą, niepowtarzalną przyrodę. Cieszymy się, że możemy pokazać ją coraz większej liczbie osób

Gdzie kupić bilety na wtorkowe rejsy do Gartz?

Sprzedaż biletów na nowe, wtorkowe kursy wystartowała 30 lipca o godzinie 10:00. Zakupu można dokonać zarówno drogą elektroniczną, jak i w punkcie stacjonarnym w Centrum Informacji Turystycznej. Za organizację rejsów odpowiada armator statku SECCO, Janusz Just.

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