Przełom w "torowej rewolucji" na Pomorzanach. Otworzą Al. Powstańców Wielkopolskich

Kluczowe skrzyżowanie ponownie przejezdne

Skrzyżowanie w pobliżu szpitala na Pomorzanach zamknięto 24 maja 2026 r. w związku z przebudową. Przez przeszło dwa miesiące zmotoryzowani i pasażerowie komunikacji miejskiej byli zmuszeni do korzystania z objazdów wyznaczonych przez osiedle i ul. Orawską. Obecnie magistrat informuje, że na finiszu są już tylko prace polegające na układaniu warstwy ścieralnej.

Udostępnienie przejazdu wiąże się z całkowitą przejezdnością al. Powstańców Wielkopolskich – po raz pierwszy od bardzo długiego czasu.

Co wchodzi w zakres przebudowy na Pomorzanach?

Za modernizację torowiska, trakcji i infrastruktury drogowej na Powstańców odpowiada krakowskie ZUE. Projekt obejmuje stworzenie nowych jezdni, ciągów pieszych, torowiska, trakcji, oświetlenia, sieci podziemnych i renowację dwóch wiaduktów kolejowych. Tramwaje Szczecińskie pełnią funkcję inwestora zastępczego.

To właśnie wspomniane wiadukty, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, okazały się jedną z głównych przyczyn, dla których pierwotny harmonogram zakładający finał prac w lipcu 2025 r. był niemożliwy do zrealizowania.

Długie opóźnienia. Torowa rewolucja w martwym punkcie

Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich stanowi finałowy i najistotniejszy element „torowej rewolucji” na szczecińskich Pomorzanach. Niestety, od samego początku całe to przedsięwzięcie boryka się z gigantycznymi opóźnieniami.

Ulice Kolumba, Chmielewskiego, Nowa i Dworcowa – niezwykle ważne dla układu drogowego Pomorzan i śródmieścia – zostały udostępnione z ponad rocznym opóźnieniem. Dopiero po ich finiszu mogły wystartować roboty na Powstańców Wlkp., chociaż zgodnie z założeniami ten fragment miał być ukończony już w 2024 roku.

Prace na alei ruszyły dopiero w czerwcu 2024 r., co szybko wygenerowało kolejne trudności. Dodatkowe roboty, kolizje z infrastrukturą, modyfikacje projektowe i bardzo surowa zima mocno wyhamowały postęp prac, które miały potrwać do lipca 2025 r., a następnie do lipca 2026 r.

Firma ZUE złożyła wniosek do magistratu o przesunięcie terminu zakończenia robót na 31 stycznia 2027 r. To już następna zmiana w harmonogramie.

Tramwaje Szczecińskie o postępach prac

Wojciech Jachim reprezentujący Tramwaje Szczecińskie potwierdza, że uruchomienie skrzyżowania to ważny krok, jednak nie oznacza to końca prac.

– Udostępnienie przejazdu przez Milczańską to ważny etap, który poprawi komunikację na Pomorzanach. Wciąż jednak prowadzimy intensywne prace na całej alei Powstańców Wielkopolskich, w tym przy wiaduktach, które są najbardziej wymagającym elementem inwestycji – podkreśla rzecznik.

Tramwaje znów będą kursować na pętlę Pomorzany

Kluczowa nowość dla pasażerów nadejdzie już wkrótce. Od 1 września składy tramwajowe ponownie mają kursować na swoich stałych liniach do pętli Pomorzany. W tej chwili dojeżdżają tylko do przystanku „Szpitalna”, tuż obok wyłączonego do tej pory skrzyżowania.

Oznacza to, że po wielu miesiącach trudności drogowch, szczecinianie z południowych dzielnic w końcu dostrzegą owoce inwestycji, która przez lata stała się symbolem miejskich opóźnień.

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