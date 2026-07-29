Niemieccy turyści zachwyceni polskim miastem. Jest idealne na weekendowy wyjazd

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-29 7:22

Polska staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym dla naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy chętnie odwiedzają nasze miasta, doceniając ich uroki. Ostatnio jeden z niemieckich portali polecił swoim czytelnikom kolejne polskie miasto, położone zaledwie dwie godziny drogi od Berlina.

Polskie miasto zdobywa serca Niemców

Polska nieustannie fascynuje swoją historią, różnorodnością i niezwykłym urokiem, a my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz kraj pełen jest miejsc, które warto odwiedzić. Mamy do zaoferowania mnóstwo atrakcji - od nadmorskich plaż po górskie szczyty, od dynamicznych metropolii po zaciszne i urokliwe wioski. Te walory coraz bardziej przyciągają uwagę turystów z Niemiec. Nasi sąsiedzi zza Odry są pod wrażeniem polskich miast, a wielu z nich uważa, że Szczecin to doskonały wybór na jednodniową wycieczkę za granicę. Wcześniej wspominaliśmy już o tym, jak bardzo zachwycili się jednym z naszych nadmorskich uzdrowisk, nazywając je prawdziwą perłą - Nadmorskie uzdrowisko zachwyca Niemców. Nazywają je perełką. 

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Niemcy doceniają Szczecin i polską kuchnię

Szczecin cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród turystów z Niemiec. Choć to polskie miasto jest znane od lat, to dopiero niedawno zyskało status idealnego celu na krótką wycieczkę z Berlina. Niemiecki serwis internetowy t-online.de niedawno zasugerował swoim odbiorcom, że Szczecin to doskonałe miejsce na tzw. city-break, podkreślając przy tym bogatą historię, fascynującą kulturę oraz wyśmienitą lokalną kuchnię.

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Niemcy zachwyceni Szczecinem [ZDJĘCIA]

Panorama Szczecina z widokiem na Zamek Książąt Pomorskich i Odrę. O atrakcjach miasta przeczytasz na Eska Szczecin.
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Jakie atrakcje oferuje Szczecin?

Szczecin to urokliwe miasto usytuowane nad Odrą, w którym kryją się prawdziwe perełki. Zarówno miłośnicy zabytków, jak i fani nowoczesnych rozrywek znajdą tu coś dla siebie. Co zatem warto zwiedzić w Szczecinie? Oto lista kilku interesujących miejsc:

  • Zamek Książąt Pomorskich,
  • Wały Chrobrego,
  • Podziemne Trasy Turystyczne,
  • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza,
  • Katedra św. Jakuba Apostoła,
  • Jezioro Szmaragdowe.