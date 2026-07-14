Tramwaj wodny do Niemiec to prawdziwy letni hit. Będą dodatkowe rejsy

Rejsy do Niemiec prawdziwym hitem. Będą kursy czwartkowe

Inicjatywa Cross Oder od razu zyskała w tym roku ogromną sympatię wśród osób pragnących popływać statkiem. Setki pasażerów zapragnęły obejrzeć malowniczą Dolinę Dolnej Odry, relaksując się na pokładzie znanej jednostki o nazwie „Sedina”, co sprawiło, że błyskawicznie wykupiono wszystkie dostępne na weekendy bilety. Przedstawicielka Żeglugi Szczecińskiej przyznała, że zainteresowanie okazało się znacznie wyższe, niż pierwotnie zakładano, dlatego wprowadzono dodatkowe dni kursowania. Teraz wszyscy ci, którzy ominęli szansę zakupu miejscówki na sobotę czy niedzielę, mogą wziąć udział w specjalnych czwartkowych przeprawach.

– Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego wspólnie z armatorem zdecydowaliśmy się uruchomić dodatkowe rejsy w czwartki – mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Nowy rozkład na sierpień. Kolejne terminy wypraw

Czwartkowe starty statków ruszają już od 23 lipca i potrwają przynajmniej do połowy sierpnia. Harmonogram wygląda zachęcająco: jednostka wycieczkowa wyrusza o poranku prosto z Bulwaru Chrobrego, odbywając następnie krótką pauzę w niemieckim Mescherin. Do docelowego Gartz dociera przed godziną 13:00, po czym rusza w drogę powrotną około 15:30. Najpóźniejszy, zaplanowany na 13 sierpnia rejs będzie wyglądał odrobinę inaczej – statek przepłynie inną, wydłużoną drogą przez obecność mostu pontonowego, co ograniczy czas wolny na brzegu o prawie godzinę.

Dolina Dolnej Odry zachęca do wycieczek

Pasażerowie na pokładzie mają okazję do podziwiania wyjątkowych rozlewisk na Odrze i zagłębienia się w historię rejonu Międzyodrza. Gdy statek dotrze do niemieckiego Gartz, turyści chętnie korzystają z chwili wolnego na zwiedzanie klimatycznych miejsc i muzeów. Miejscowe punkty gastronomiczne pozwalają też spróbować regionalnych smakołyków serwowanych u zachodnich sąsiadów. Celina Wołosz zaznaczyła, że jest to niepowtarzalny sposób na ujrzenie uroków okolicy.

Sonda Płynąłeś/Płynęłaś statkiem? Tak, jeden raz. Tak, wiele razy. Nie i nie chcę. Nie, ale chciałbym/chciałabym.

– To wyjątkowa okazja, by odkryć ten region z zupełnie innej perspektywy – podkreśla Celina Wołosz.

Bilety w nowych cenach. Gdzie można je nabyć?

Dodatkowe rejsy, wypadające w dni powszednie, działają jako całkowicie niezależny pomysł, a ich koszty nie pokrywają żadne dotacje unijne, dlatego kwoty na wejściówkach mogą odbiegać od dotychczasowych. Za podstawowy bilet tam i z powrotem zapłacimy teraz 120 zł, a wycieczka dla maluchów poniżej 12 lat to wydatek 60 zł. Nie zabrakło zniżki dla osób starszych, dla których ustalono ostateczną cenę pełnego rejsu na 100 zł. Transport jednokierunkowy również wyceniono nieco taniej. Użytkownicy jednośladów muszą natomiast dopłacić 20 złotych. Internetowa i stacjonarna dystrybucja wejściówek rozpocznie się oficjalnie rano 16 lipca.

Szczecin angażuje się w rozwój transportu rzecznego

Kolejne rejsy do Gartz udowadniają, że rozbudowa form rekreacji wodnej cieszy się niesłabnącym poparciem w stolicy województwa. Ponieważ pierwsze zapowiedzi wywołały tak gigantyczny entuzjazm, dodatkowe dni umożliwią szerszej publiczności bezpośredni kontakt z walorami przyrodniczymi zachodniopomorskich rzek.

53