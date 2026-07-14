Jedna z najbardziej inwazyjnych roślin na świecie blokuje inwestycję w Szczecinie. Miasto walczy z zielonym intruzem

Budowa parku na Osiedlu Arkońskim w Szczecinie opóźniona

Pusta przestrzeń zlokalizowana pomiędzy wysokimi budynkami mieszkalnymi przy ulicy Wszystkich Świętych ma przejść ogromną metamorfozę. Projekt realizowany w ramach inicjatywy Parki dla Szczecinian zakłada stworzenie tam zielonej strefy dla mieszkańców. Realizacja tego planu napotkała jednak na poważną przeszkodę, ponieważ agresywny chwast całkowicie zablokował start zaplanowanych robót budowlanych, a gmina musi najpierw wyeliminować to biologiczne zagrożenie.

- Rdestowiec to wyjątkowo ekspansywna roślina, która potrafi zdominować cały teren. Zanim rozpoczniemy budowę parku, musimy go całkowicie usunąć – informuje Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu, zwracając uwagę na bezwzględną konieczność oczyszczenia gruntu przed wjazdem ciężkiego sprzętu.

Skąd wziął się rdestowiec japoński w Polsce i dlaczego jest tak groźny

Reynoutria japonica wywodzi się naturalnie z obszarów dalekowschodnich, a konkretnie z terytorium Chin, Korei oraz Japonii. Na Stary Kontynent trafiła w dziewiętnastym stuleciu, gdzie początkowo pełniła wyłącznie funkcje dekoracyjne w ogrodach. Bardzo szybko wyszło jednak na jaw, że roślina nie posiada w europejskich warunkach żadnych naturalnych szkodników, co pozwala jej na niekontrolowany i niezwykle szybki rozrost.

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników decydujących o ogromnym niebezpieczeństwie ze strony tego gatunku.

systemy korzeniowe potrafią rozrastać się na dystans wielu metrów od głównego pędu,

siła wzrostu umożliwia przebijanie twardych nawierzchni betonowych i niszczenie miejskiej infrastruktury ,

, roślina buduje zwarte ściany zieleni, które skutecznie eliminują rodzimą florę,

nawet mikroskopijne resztki kłączy pozostawione w glebie dają początek nowym osobnikom.

Władze państwowe oficjalnie sklasyfikowały ten azjatycki chwast jako wyjątkowo niebezpieczny dla naszego rodzimego ekosystemu, umieszczając go w specjalnym wykazie obcych gatunków inwazyjnych zagrażających polskiej przyrodzie.

Rdestowiec japoński zablokował wcześniej budowę Trasy Północnej w Szczecinie

Władze Szczecina miały już wcześniej do czynienia z tą kłopotliwą rośliną. W trakcie realizacji trzeciego etapu Trasy Północnej zielony agresor zajął obszar przekraczający cztery i pół tysiąca metrów kwadratowych. Drogowcy musieli całkowicie przerwać swoje działania i czekać na oficjalne zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby legalnie wykarczować niechciane kłącza.

Szczecin używa stalowych siatek do walki z rdestowcem japońskim

Urzędnicy zdecydowali się zastosować innowacyjną technikę siatkowania, która uchodzi za wyjątkowo efektywny sposób na pokonanie azjatyckiego najeźdźcy. Cała procedura opiera się na przykryciu skażonego obszaru specjalnymi matami ze stali. Rosnące łodygi próbują przecisnąć się przez wąskie otwory, co powoduje ich mechaniczne uszkodzenia, a w konsekwencji całkowicie wyczerpuje podziemne kłącza i zabija intruza.

Magistrat w związku z tym wystosował specjalny komunikat do lokalnej społeczności, który ma uchronić rozłożone zabezpieczenia przed dewastacją.

- To proces wymagający czasu, ale skuteczny. Prosimy mieszkańców o ostrożność i nieniszczenie siatek – to ważny element całej operacji - dodaje Paulina Łątka.

Ostatecznym etapem tej skomplikowanej operacji będzie zebranie martwych szczątków roślinnych, które posłużą następnie jako ekologiczny mulcz na nowo powstających terenach zielonych.

Zakończenie inwestycji na Osiedlu Arkońskim. Kiedy powstanie nowy park

Kiedy gmina ostatecznie wygra batalię z niebezpiecznym chwastem, robotnicy przystąpią do właściwego kształtowania placu budowy. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest wykreowanie nowoczesnej strefy do wypoczynku i codziennych spacerów dla wszystkich mieszkańców Osiedla Arkońskiego. Zaplanowane prace pozwolą odzyskać dla lokalnej społeczności spory fragment miasta, który przez długie dekady straszył swoim wyglądem jako zarośnięty nieużytek.

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