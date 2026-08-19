Tak ocenili Gołębiewskiego po sezonie. Ponad 500 opinii w Google

Hotel Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski w Pobierowie w ostatnich miesiącach był jednym z najpopularniejszych obiektów noclegowych nad morzem. Otwracie przyciągnęło tłumy, a my również mieliśmy okazję na nim być i zobaczyć jak funkcjonuje gigant od pierwszych dni. Relację znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Jak jednak sam hotel został oceniony przez gości? Tego możemy dowiedzieć się, sprawdzając opinie na wizytówce Google.

Tak oceniają Gołębiewskiego po wakacjach

Na 19 sierpnia hotel Gołębiewski w Google ma 529 opinii, a ich średnia to 4,3 gwiazdki. Nie jest to więc najgorsza ocena, ale patrząc na skalę obiektu oraz jego wygląd czy udogodnienia mogłoby się wydawać, że średnia powinna być nieco wyższa. Co natomiast piszą użytkownicy? Oczywiście - jak można się domyślać - są różne zdania na temat hotelu.

Byliśmy tu z mężem i córką 5 dni na początku sierpnia. Hotel na najwyższym poziomie, pokoje olbrzymie i czyściutkie. Widok na morze obłędny, zresztą całe położenie hotelu jest wyjątkowe. Jedzenie pyszne i duży wybór.

Właśnie wróciliśmy z weekendu z dziećmi. Z czystym sumieniem możemy polecić hotel. Pod względem atrakcji dla dzieci, to najlepsze miejsce w jakim byliśmy. Sala zabaw i zewnętrzny plac zabaw, to raj na ziemi dla dzieci. Jeżeli chodzi o jedzenie, to i śniadania i obiady i room service - wszystko bardzo smaczne.

Pobyty rodzinny z dzieckiem - hotel na najwyższym poziomie. Pokój ogromny w innych hotelach za taki metraż trzeba wynająć apartament! Komfort na najwyższym poziomie.

Nie wszyscy są jednak aż tak zadowoleni:

Hotel z daleka prezentuje sie jak wiekszosci duży hoteli - nic ciekawego. Z bliska jeszcze gorzej.Jedzenie to niestety nieporozumienie - zamówiliśmy standardowe tajskie potrawy tj. green curry i pad thai w niczym ani jedno ani drugie nie przypominało tradycyjnych potraw (czego oczekiwalismy)Niestety bardzo przekombinowane.

W pobierowie tragedia, hotel otwarty a do okola syf i brud, woda stoi przy chodnikach narzędzia się walają, drzewa wywalone, piętra nie pokończone, za 1500 zł za dobę trochę żal.

Dno I 3 metry mułu. W Dubaju w 5* hoteli mieszkałam tydzień za cenę 1 doby w tym badziewiu.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Gołębiewski Pobierowo poprawił opinie

Co ciekawe, jeszcze w czerwcu średnia ocena w Google wynosiła 3,9 gwiazdki, więc obecnie jest duży wzrost. Hotel z czasem z pewnością poprawił kwestie, na które miał wpływ, a to przełożyło się na mniej negatywnych głosów od gości.