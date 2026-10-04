Tłumy szczecinian na pchlim targu. Wyprzedawali skarby ze strychów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-04 19:28

Jesienna aura sprzyjała sąsiedzkiej integracji oraz udanym zakupom. W niedzielę plac Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie zamienił się w wielkie targowisko z drugiej ręki. Popularny pchli targ na Pogodnie ponownie przyciągnął rzesze poszukiwaczy unikalnych przedmiotów.

Pchli targ na Pogodnie w Szczecinie to już tradycja

Pchli targ stał się stałym punktem w kalendarium wydarzeń na szczecińskim Pogodnie. Za organizację odpowiada Rada Osiedla, a kiermasz od lat gromadzi nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także gości z całego miasta. Głównym powodem niesłabnącego zainteresowania jest możliwość upolowania rzadkich przedmiotów, niedostępnych w regularnej sprzedaży, za ułamek ich pierwotnej wartości.

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Już od porannych godzin plac Waleriana Pawłowskiego zapełnił się sprzedawcami. Towar ekspediowano ze stołów, polowych regałów oraz zwykłych koców, prezentując rzeczy wyciągnięte z domowych pawlaczy, zakurzonych strychów czy garaży.

Asortyment był bardzo szeroki. Można było nabyć m.in. odzież, literaturę, płyty z muzyką, akcesoria dla dzieci, sprzęty domowego użytku oraz elementy wystroju wnętrz. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stare umeblowanie i zabytkowe bibeloty.

Dla wystawców był to pretekst do opróżnienia szaf i zaoferowania rzeczom nowego domu, z kolei nabywcy cieszyli się z możliwości okazyjnych zakupów.

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Tym razem wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo dobra, słoneczna pogoda. Ciepła, październikowa niedziela sprzyjała niespiesznym przechadzkom między prowizorycznymi stoiskami i dokładnemu przeglądaniu towaru.

Plac odwiedzały całe rodziny. Część osób przyszła z zamiarem znalezienia konkretnych „perełek”, podczas gdy inni traktowali wizytę na targu po prostu jako sposób na spędzenie wolnego czasu w miłej atmosferze.

Pchli targ to nie tylko zakupy

Wyprzedaż na Pogodnie pełni również ważną funkcję społeczną. Dla wielu szczecinian to przede wszystkim doskonała okazja do nawiązywania relacji i sąsiedzkich pogawędek.

Wydarzenie sprzyja dyskusjom o sprawach lokalnych i integracji osób o zbliżonych hobby. Pasjonaci dawnej muzyki czy literatury pojawiają się tam regularnie, by wymieniać się doświadczeniami i dyskutować o swoich zbiorach.

To prawdopodobnie w tym aspekcie kryje się największy sukces tego przedsięwzięcia. Mimo że motywacje uczestników są różne, wszystkich łączy poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, co stanowi wartość bezcenną.

Duży pluszowy miś na krześle oraz stary rower i obraz na pchlim targu w Szczecinie. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Szczecin.
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