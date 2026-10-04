Tłumy szczecinian na pchlim targu. Wyprzedawali skarby ze strychów

Pchli targ na Pogodnie w Szczecinie to już tradycja

Pchli targ stał się stałym punktem w kalendarium wydarzeń na szczecińskim Pogodnie. Za organizację odpowiada Rada Osiedla, a kiermasz od lat gromadzi nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także gości z całego miasta. Głównym powodem niesłabnącego zainteresowania jest możliwość upolowania rzadkich przedmiotów, niedostępnych w regularnej sprzedaży, za ułamek ich pierwotnej wartości.

Skarby z piwnic na szczecińskim kiermaszu

Już od porannych godzin plac Waleriana Pawłowskiego zapełnił się sprzedawcami. Towar ekspediowano ze stołów, polowych regałów oraz zwykłych koców, prezentując rzeczy wyciągnięte z domowych pawlaczy, zakurzonych strychów czy garaży.

Asortyment był bardzo szeroki. Można było nabyć m.in. odzież, literaturę, płyty z muzyką, akcesoria dla dzieci, sprzęty domowego użytku oraz elementy wystroju wnętrz. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stare umeblowanie i zabytkowe bibeloty.

Dla wystawców był to pretekst do opróżnienia szaf i zaoferowania rzeczom nowego domu, z kolei nabywcy cieszyli się z możliwości okazyjnych zakupów.

Wysoka frekwencja na jesiennej wyprzedaży garażowej w Szczecinie

Tym razem wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo dobra, słoneczna pogoda. Ciepła, październikowa niedziela sprzyjała niespiesznym przechadzkom między prowizorycznymi stoiskami i dokładnemu przeglądaniu towaru.

Plac odwiedzały całe rodziny. Część osób przyszła z zamiarem znalezienia konkretnych „perełek”, podczas gdy inni traktowali wizytę na targu po prostu jako sposób na spędzenie wolnego czasu w miłej atmosferze.

Pchli targ to nie tylko zakupy

Wyprzedaż na Pogodnie pełni również ważną funkcję społeczną. Dla wielu szczecinian to przede wszystkim doskonała okazja do nawiązywania relacji i sąsiedzkich pogawędek.

Wydarzenie sprzyja dyskusjom o sprawach lokalnych i integracji osób o zbliżonych hobby. Pasjonaci dawnej muzyki czy literatury pojawiają się tam regularnie, by wymieniać się doświadczeniami i dyskutować o swoich zbiorach.

To prawdopodobnie w tym aspekcie kryje się największy sukces tego przedsięwzięcia. Mimo że motywacje uczestników są różne, wszystkich łączy poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, co stanowi wartość bezcenną.

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