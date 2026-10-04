Tłumy szczecinian na pchlim targu. Wyprzedawali skarby ze strychów

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Pchli targ na Pogodnie w Szczecinie to już tradycja
Pchli targ stał się stałym punktem w kalendarium wydarzeń na szczecińskim Pogodnie. Za organizację odpowiada Rada Osiedla, a kiermasz od lat gromadzi nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także gości z całego miasta. Głównym powodem niesłabnącego zainteresowania jest możliwość upolowania rzadkich przedmiotów, niedostępnych w regularnej sprzedaży, za ułamek ich pierwotnej wartości.
Skarby z piwnic na szczecińskim kiermaszu
Już od porannych godzin plac Waleriana Pawłowskiego zapełnił się sprzedawcami. Towar ekspediowano ze stołów, polowych regałów oraz zwykłych koców, prezentując rzeczy wyciągnięte z domowych pawlaczy, zakurzonych strychów czy garaży.
Asortyment był bardzo szeroki. Można było nabyć m.in. odzież, literaturę, płyty z muzyką, akcesoria dla dzieci, sprzęty domowego użytku oraz elementy wystroju wnętrz. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stare umeblowanie i zabytkowe bibeloty.
Dla wystawców był to pretekst do opróżnienia szaf i zaoferowania rzeczom nowego domu, z kolei nabywcy cieszyli się z możliwości okazyjnych zakupów.
Wysoka frekwencja na jesiennej wyprzedaży garażowej w Szczecinie
Tym razem wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo dobra, słoneczna pogoda. Ciepła, październikowa niedziela sprzyjała niespiesznym przechadzkom między prowizorycznymi stoiskami i dokładnemu przeglądaniu towaru.
Plac odwiedzały całe rodziny. Część osób przyszła z zamiarem znalezienia konkretnych „perełek”, podczas gdy inni traktowali wizytę na targu po prostu jako sposób na spędzenie wolnego czasu w miłej atmosferze.
Pchli targ to nie tylko zakupy
Wyprzedaż na Pogodnie pełni również ważną funkcję społeczną. Dla wielu szczecinian to przede wszystkim doskonała okazja do nawiązywania relacji i sąsiedzkich pogawędek.
Wydarzenie sprzyja dyskusjom o sprawach lokalnych i integracji osób o zbliżonych hobby. Pasjonaci dawnej muzyki czy literatury pojawiają się tam regularnie, by wymieniać się doświadczeniami i dyskutować o swoich zbiorach.
To prawdopodobnie w tym aspekcie kryje się największy sukces tego przedsięwzięcia. Mimo że motywacje uczestników są różne, wszystkich łączy poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, co stanowi wartość bezcenną.