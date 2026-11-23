Obława za więźniem z Płotów. Służba Więzienna i policja w akcji

Incydent miał miejsce w niedzielę, 22 listopada, na terenie zlokalizowanego w Płotach oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Nowogardzie. Kiedy strażnicy zauważyli zniknięcie skazanego, błyskawicznie wdrożono odpowiednie procedury poszukiwawcze. W teren ruszyły grupy pościgowe Służby Więziennej, a o całej sytuacji od razu zaalarmowano również policję.

Rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, kpt. Maximilian Pokorski, poinformował na antenie TVP3 Szczecin, że funkcjonariusze prowadzą obecnie intensywne czynności mające na celu ujęcie zbiega.

Zaskakująca ucieczka z Zakładu Karnego

Z danych udostępnionych przez władze więzienne wynika, że poszukiwany mężczyzna trafił za kratki na cztery miesiące w związku z popełnioną kradzieżą. Do zakończenia odsiadki brakowało mu już bardzo niewiele czasu, a sam osadzony ubiegał się o przejście na system dozoru elektronicznego na pozostałą część wyroku.

Takie okoliczności sprawiają, że postawa zbiega budzi ogromne zdziwienie wśród mundurowych. W wypowiedziach dla lokalnych mediów rzecznik placówki zaznaczył, że krok ten jest całkowicie nieracjonalny w świetle sytuacji prawnej tego skazanego.

Konsekwencje ucieczki z więzienia. Zbiegowi z Płotów grozi surowsza kara

Przedstawiciele Służby Więziennej przypominają, że nielegalne opuszczenie placówki penitencjarnej wiąże się z nowymi zarzutami. Po zatrzymaniu mężczyzna nie tylko dokończy obecny wyrok, ale odpowie również przed sądem za samą ucieczkę. W efekcie resztę zasądzonej kary najprawdopodobniej spędzi w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

Jak działa Oddział Zewnętrzny w Płotach?

Placówka w Płotach podlega pod Zakład Karny w Nowogardzie i charakteryzuje się łagodniejszym reżimem niż więzienia typu zamkniętego. Kieruje się tam skazanych spełniających konkretne wymogi, którzy nie stwarzają dużego zagrożenia i szykują się do wyjścia na wolność.

W tej chwili Służba Więzienna szczegółowo bada przebieg niedzielnego incydentu, starając się ustalić dokładny mechanizm ucieczki. Równolegle trwają poszukiwania prowadzone przez służby, które mają nadzieję na szybkie doprowadzenie mężczyzny z powrotem za kratki.

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