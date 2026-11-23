Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta. Lista lokalizacji i wystawcy

Głównymi punktami świątecznego miasteczka staną się Aleja Kwiatowa, plac Adamowicza oraz plac Lotników. To właśnie w tych lokalizacjach, w dniach od 27 listopada do 22 grudnia, swoją ofertę zaprezentuje odwiedzającym niemal 90 wystawców.

W drewnianych domkach będzie można kupić klasyczne bożonarodzeniowe wypieki i potrawy, takie jak makowce, pierniki, pierogi czy gorące napoje. Asortyment uzupełnią tworzone ręcznie bombki, świąteczne stroiki, wyroby lokalnych rzemieślników oraz bogaty wybór upominków idealnych pod choinkę.

Program Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Koncerty i atrakcje na placu Lotników

Twórcy wydarzenia zwracają uwagę na to, że Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy wykracza daleko poza samą działalność handlową i tradycyjne zakupy.

- W tym roku przygotowaliśmy wiele wydarzeń artystycznych, a atrakcje dla najmłodszych będą organizowane nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu. Przez całe cztery tygodnie na scenie na placu Lotników będą odbywać się występy i wydarzenia, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć atmosferę zbliżających się świąt – zapowiada Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

W harmonogramie przewidziano pokazy artystyczne, koncerty muzyczne oraz specjalne świąteczne animacje. Zarówno dorośli, jak i najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w dedykowanych warsztatach rękodzielniczych.

Domek Mikołaja i Zabawkodzielnia na jarmarku w Szczecinie

Wśród najciekawszych punktów tegorocznej edycji wyróżnia się Domek Mikołaja IKEA połączony z Zabawkodzielnią. W tej przestrzeni na najmłodszych czekają zajęcia plastyczne, czytanie bożonarodzeniowych baśni oraz bezpośrednie spotkania ze Świętym Mikołajem.

Dzieci odwiedzające to miejsce zyskają także okazję do wykonania pamiątkowej fotografii z przybyszem z Laponii.

Mikołajki w Szczecinie. Świąteczna parada i rozświetlenie miejskiej choinki

Wyjątkowo hucznie zapowiada się weekend mikołajkowy. Dokładnie 6 grudnia władze miasta rozświetlą główną choinkę, a ulicami stolicy Pomorza Zachodniego przejdzie barwna parada.

Świąteczny korowód rozpocznie swój przemarsz na placu Armii Krajowej, skąd ruszy Aleją Papieża Jana Pawła II prosto na teren jarmarku, zapraszając po drodze szczecinian do wspólnej zabawy.

- Chcemy, aby jarmark był miejscem spotkań, wspólnego przeżywania świątecznego czasu i budowania wyjątkowej atmosfery w centrum Szczecina – podkreśla Celina Wołosz.

Akcje charytatywne na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym

Wydarzenie po raz kolejny połączy zabawę z niesieniem pomocy potrzebującym. Tym razem organizatorzy postawili na wymianę zabawek zamiast tradycyjnych dekoracji. W funkcjonującej przy Domku Mikołaja Zabawkodzielni dzieci będą mogły zostawić swoje niepotrzebne już przedmioty, aby sprawiły radość nowym właścicielom.

Utrzymano także inicjatywę tworzenia kartek z życzeniami dla najstarszych mieszkańców miasta oraz wsparcie dla czworonogów. Obok popularnej zbiórki „Iglaki za przysmaki” pojawi się nowość, w ramach której odwiedzający wspólnymi siłami zmontują budy dla bezdomnych psów i kotów, którymi opiekują się organizacje prozwierzęce.

Świąteczne iluminacje i dekoracje. Gdzie zrobić zdjęcie?

Niezwykłą atmosferę wydarzenia podkreślą rozstawione w różnych punktach konstrukcje świetlne i ścianki do zdjęć. Odwiedzający znajdą tam świąteczną huśtawkę SEC zlokalizowaną na Alei Kwiatowej, ogromny kubek na placu Adamowicza, efektowne sanie oraz Piernikowy Zakątek na placu Lotników.

Wszystkie te instalacje zaprojektowano z myślą o osobach, które chcą uwiecznić świąteczny nastrój na pamiątkowych fotografiach z rodziną i przyjaciółmi.

Tegoroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy będzie działał w terminie od 27 listopada do 22 grudnia. Pełny harmonogram atrakcji wraz z listą handlowców będzie na bieżąco udostępniany na stronie Kolorowa Aleja.

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