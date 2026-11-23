Groźby wobec wójta w urzędowej skrzynce

Samorządowiec osobiście nagłośnił incydent i opublikował w sieci fotografię otrzymanego anonimu. Z zawartości korespondencji wynika, że nadawcy bezpośrednio zagrażają życiu oraz zdrowiu wójta Bogdana Czaplickiego.

Autorzy wiadomości użyli sformułowań takich jak „Będziesz prosił o litość jak ciebie dorwiemy” czy „Oglądaj się za siebie, twoje dni są policzone”. Całość została opatrzona podpisem „Prawdziwi Polacy”.

Przedstawiciel lokalnych władz stanowczo zaznaczył, że nie zamierza ulegać tego typu naciskom.

„Nie dam się zastraszyć. Pełniąc funkcję wójta, działam i będę działał na rzecz mieszkańców oraz naszej gminy. Nie groźby, anonimowe wiadomości czy próby wywierania presji będą wyznaczać kierunek mojej pracy” – napisał na Facebooku Bogdan Czaplicki.

Wójt odpowiada autorom pogróżek

W swoim komunikacie włodarz gminy podkreślił otwartość na dialog z każdym obywatelem, również z osobami negatywnie oceniającymi jego posunięcia. Zaznaczył przy tym, że wszelka wymiana zdań musi mieć charakter jawny i nie może opierać się na anonimowym zastraszaniu.

„Można się ze mną nie zgadzać, można krytykować moje decyzje, ale róbmy to otwarcie i z szacunkiem” – apelował samorządowiec.

Policja szuka autorów anonimu

Według ustaleń Radia Szczecin, pismo z pogróżkami trafiło do skrzynki podawczej urzędu nazajutrz po uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. W rozmowie z dziennikarzami Bogdan Czaplicki potwierdził, że treść listu wystraszyła nie tylko jego, ale także zatrudnionych w budynku urzędników.

- Ten ostatni list wyciągnięty z tej skrzynki spowodował deszcz i pot na plecach, na czole, nie tylko u mnie, ale również wśród pracowników, bo były to groźby bezpośrednio sugerujące możliwość zagrożenia zdrowia i życia – powiedział wójt.

Urzędnik bezzwłocznie powiadomił o zdarzeniu organy ścigania. Obecnie policjanci z Przybiernowa prowadzą czynności śledcze, których celem jest namierzenie twórców niebezpiecznego pisma.

Internauci wspierają wójta

Udostępnienie zdjęcia listu wywołało w sieci ogromny odzew. Komenujący w zdecydowanej większości wyrazili oburzenie zachowaniem sprawców i wsparli wójta Bogdana Czaplickiego.

Jeden z użytkowników zauważył wprost, że „Prawdziwi Polacy nie grożą, nie zastraszają i nie żywią się nienawiścią”. Kolejni internauci podkreślali brak związku między patriotyzmem a wysyłaniem anonimów. Pod postem pojawiły się liczne wpisy oburzonych mieszkańców, w tym komentarze o treści „Prawdziwy Polak nie pisze anonimów z pogróżkami” oraz „To bardzo przykre, że ktoś mianuje się głosem Polaków. Czyli kogo? Bo na pewno nie mnie”.

Dyskusja zeszła również na temat rosnącej wrogości w debacie publicznej. Obserwujący profil samorządowca oraz lokalni mieszkańcy dzielili się swoimi obawami o poziom agresji, zostawiając pod publikacją wpisy takie jak „Masakra, co się dzieje z ludźmi? To jest przerażające”, „To musi być chory człowiek, skoro pisze takie rzeczy” czy „Co za paskudne czasy nastały”.

Komentujący licznie wyrażali też oczekiwanie, że organy ścigania błyskawicznie namierzą sprawców. Jedna z osób napisała „Mam nadzieję, że tych »Prawdziwych Polaków« policja złapie”. Równolegle mundurowi kontynuują swoje działania dochodzeniowe, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności pojawienia się groźnego pisma.

Uwagę zwraca fakt, że choć twórca wiadomości określił się mianem „Prawdziwi Polacy”, sam tekst obfituje w liczne błędy z zakresu interpunkcji oraz języka polskiego. Ten szczegół został szybko wychwycony przez internautów analizujących skan udostępniony przez wójta.

Urząd gminy montuje dodatkowe kamery

Skutkiem całego zajścia jest decyzja gminnych władz o podniesieniu poziomu ochrony budynku. W wywiadzie dla Radia Szczecin wójt przekazał, że w siedzibie urzędu trwa instalacja dodatkowego monitoringu, który swoim zasięgiem obejmie każde wejście do obiektu.

- Nie chodzi tutaj o to, żeby kontrolować mieszkańców, ale żeby mieć poczucie własnego bezpieczeństwa. Nie ma zgody gminy Przybiernów, aby w ten sposób reagować – podkreślił Bogdan Czaplicki.

Incydent odbił się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. Pomijając wszelkie spory polityczne i ocenę pracy urzędników, kierowanie gróźb karalnych pod adresem funkcjonariuszy publicznych stanowi przestępstwo, które z urzędu ścigają odpowiednie służby. Zadaniem policjantów jest teraz wykrycie osób ukrywających się pod podpisem „Prawdziwych Polaków”.

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