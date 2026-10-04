Tysiące miniaturowych cudów w Technoparku Pomerania. Paprykarz 2026 przyciągnął tłumy pasjonatów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-04 19:22

Samoloty, pancerne pojazdy wojskowe, okręty, lokomotywy i misternie wykonane budowle. Technopark Pomerania przez dwa dni funkcjonował jako prawdziwa stolica modelarstwa. XIV Szczeciński Festiwal Modelarski „Paprykarz” znów zgromadził hobbystów z kraju i ze świata, a także mnóstwo mieszkańców podziwiających te niesamowite dzieła w mikroskali.

Wystawa modeli w szczecińskim Technoparku

W miniony weekend, 3 i 4 października, przestrzenie szczecińskiego Technoparku Pomerania wypełniły się setkami unikalnych eksponatów. Goście Paprykarza Modelarskiego podziwiali nie tylko samoloty, czołgi czy statki, ale również imponujące dioramy. Pokazywane dzieła imponowały zarówno formą, jak i nieprawdopodobną wprost dbałością o każdy szczegół.

Jak szacują organizatorzy tego niezwykłego wydarzenia, na stołach zaprezentowano blisko tysiąc zminiaturyzowanych konstrukcji. Zbudowanie każdego z tych eksponatów to efekt setek godzin wytężonej pracy, wymagającej od twórców nie lada cierpliwości, zegarmistrzowskiej precyzji oraz ogromnej wiedzy technicznej.

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Szczeciński Paprykarz to największa impreza modelarska na Pomorzu

Szczeciński „Paprykarz” wystartował w 2011 roku, błyskawicznie stając się kluczowym i zarazem największym wydarzeniem dla modelarzy na Pomorzu Zachodnim. Festiwalowa formuła jest całkowicie otwarta, co sprawia, że przyciąga zarówno weteranów sklejania, jak i zupełnych nowicjuszy w tej dziedzinie. W halach wystawienniczych meldują się indywidualni pasjonaci, zrzeszone kluby oraz pracownie z różnych zakątków Polski, a także zza granicy.

Najważniejszym punktem programu była rywalizacja w tworzeniu modeli plastikowych, kartonowych i tych budowanych z nietypowych materiałów. Sędziowie brali pod lupę samoloty, wozy bojowe, statki, makiety kolejowe czy budowle architektoniczne. Dodatkowo tegoroczna edycja obfitowała w konkurencję tematyczną odbywającą się pod hasłem „Pod polską banderą”.

Rodzinne atrakcje na XIV Festiwalu Modelarskim w Szczecinie

Od lat szczeciński festiwal to nie tylko hermetyczne spotkania zapalonych sklejających. Z myślą o uczestnikach przygotowano szereg warsztatów dla dzieci, funkcjonowała giełda sprzętu, a także swoje umiejętności prezentowały grupy rekonstrukcji historycznych i służby mundurowe. Uczestnicy mogli spędzić czas przy interaktywnych stoiskach lub po prostu oglądać różnorodne ekspozycje wystawiennicze.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Akademia Młodego Paprykarza, gdzie dzieci mogły postawić swoje pierwsze kroki w świecie modeli i trenować sprawność manualną. Inicjatorzy wydarzenia nie ukrywają, że ich priorytetem jest ciągłe zarażanie młodych ludzi tą pasją, a zarazem skuteczne promowanie wiedzy o dawnej technice czy historii powszechnej.

Modelarstwo to pasja dla każdego

Gwar rozmów, chętne dzielenie się modelarskimi patentami i integracja środowiska sprawiły, że szczeciński „Paprykarz” znów zapisał się w kalendarzu jako hit jesieni. Na wystawie każdy obiekt skrywa swoją unikalną opowieść, pokazując zwiedzającym, że nawet maleńkie, kilkucentymetrowe repliki potrafią wzbudzać wielkie emocje u każdego obserwatora.

Zakończony właśnie XIV Szczeciński Festiwal Modelarski „Paprykarz” jest najlepszym dowodem na to, że miłość do konstruowania mikroświatów w ogóle nie gaśnie. Dzięki takim prężnym inicjatywom stolica województwa zachodniopomorskiego wciąż pozostaje niezwykle ważnym punktem na polskiej mapie zrzeszającej wszystkich fanów miniaturowego rzemiosła.

Diorama z niebieskim tramwajem, zabytkowym autem i figurkami ludzi. O festiwalu Paprykarz przeczytasz w Eska Szczecin.
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