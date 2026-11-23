Nowa cena Deutschlandticket od stycznia 2027 roku

Władze federalne w Berlinie ogłosiły nową stawkę za popularny bilet miesięczny. Począwszy od 1 stycznia 2027 roku, opłata za Deutschlandticket zostanie podniesiona z obecnych 63 do 66,80 euro. Dla pasażerów oznacza to wydatek większy o 3,80 euro każdego miesiąca, co w skali całego roku daje kwotę przekraczającą 45 euro.

Rządowe komunikaty wskazują, że u większości podróżnych posiadających aktywną subskrypcję nowe stawki zaczną obowiązywać w sposób automatyczny. Zdarzą się jednak sytuacje, w których firmy przewozowe będą wymagały od swoich pasażerów osobnej zgody na zaktualizowanie dotychczasowych warunków umowy.

Kolejny wzrost kosztów nie wpływa negatywnie na ogromne zainteresowanie tą ofertą przewozową. Z oficjalnych statystyk niemieckiego rządu wynika, że obecnie z abonamentu korzysta już około 14,5 mln pasażerów, co daje mu pozycję jednego z najchętniej wybieranych biletów komunikacji zbiorowej na Starym Kontynencie.

Gdzie obowiązuje Deutschlandticket?

Główną zaletą oferty jest jej powszechność na terenie całego państwa, bez względu na podziały administracyjne, lokalne związki komunikacyjne czy taryfy w poszczególnych landach. Ten w pełni cyfrowy abonament można bez trudu nabyć przez internet i w dowolnym momencie zdecydować o jego anulowaniu.

Opłacając jedną stałą stawkę miesięczną, podróżni zyskują dostęp do szerokiej sieci połączeń, która obejmuje:

- regionalne składy kolejowe kategorii RB, RE oraz S-Bahn,

- miejskie oraz regionalne linie autobusowe,

- komunikację tramwajową,

- kolej miejską oraz podziemne linie metra,

- określone przeprawy promowe.

Należy jednak pamiętać, że z oferty wyłączone są pociągi dalekobieżne kategorii ICE, IC oraz EC, w których ten abonament nie jest honorowany.

Historia Deutschlandticket i zmiany cen

Początki tego ogólnokrajowego projektu sięgają 2022 roku, kiedy władze w Berlinie zdecydowały się na wprowadzenie testowego biletu w cenie 9 euro. Inicjatywa miała przekonać obywateli do przesiadki w transport zbiorowy. Ogromny sukces tego eksperymentu doprowadził rok później do uruchomienia stałego abonamentu, którego koszt ustalono wówczas na 49 euro miesięcznie.

W kolejnych latach taryfa systematycznie rosła, najpierw osiągając pułap 59 euro, by od stycznia 2026 roku zatrzymać się na poziomie 63 euro. Nadchodząca zmiana podniesie miesięczny koszt zakupu biletu do kwoty 66,80 euro, lecz mimo regularnych podwyżek popyt na tę usługę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Polacy chętnie kupują Deutschlandticket

Oferta niemieckich przewoźników nie jest ograniczona wyłącznie do obywateli tego państwa. Z abonamentu bardzo często korzystają także Polacy, a w szczególności mieszkańcy zachodnich województw. Kupno jednego biletu to dla wielu z nich wygodny i tani sposób na zwiedzanie Niemiec bez konieczności sprawdzania lokalnych taryf w każdym odwiedzanym mieście.

Rozwiązanie to cieszy się szczególnym uznaniem wśród osób zamieszkujących przygraniczne miejscowości, takie jak Szczecin, Świnoujście oraz Kostrzyn nad Odrą, które regularnie podróżują do sąsiedniego kraju. Posiadając ten jeden dokument przewozowy można swobodnie przemieszczać się po całych Niemczech, planując trasy od wybrzeży Bałtyku i Morza Północnego aż po alpejskie szczyty.

Jak korzystać z Deutschlandticket jadąc z Polski?

Pasażerowie wyruszający w trasę z polskich stacji muszą mieć na uwadze istotne ograniczenia taryfowe, ponieważ abonament zazwyczaj staje się ważny dopiero po przekroczeniu granicy. W praktyce wymusza to zakup dodatkowego biletu do pierwszej niemieckiej stacji kolejowej, co dotyczy chociażby połączeń ze Szczecina do Grambow i Tantow, a także z Kostrzyna do Kietz.

Inne reguły obowiązują jednak osoby podróżujące pociągami na wyspie Uznam. Wybierając połączenie kolejowe prowadzące do niemieckich Cesarskich Kurortów, czyli miejscowości Ahlbeck, Heringsdorf oraz Bansin, pasażerowie mogą korzystać z Deutschlandticket już od stacji Świnoujście Centrum.

Czy Deutschlandticket za 66,80 euro nadal się opłaca?

Nawet po wprowadzeniu nowej stawki w wysokości 66,80 euro, niemiecki abonament utrzyma status jednej z najkorzystniejszych cenowo propozycji tego rodzaju w skali całej Europy. Płacąc równowartość około 300 złotych miesięcznie zyskuje się nielimitowany dostęp do regionalnych pociągów oraz komunikacji miejskiej u naszego zachodniego sąsiada.

Osoby często przekraczające granicę z pewnością odczują zmianę cennika w swoich portfelach, ale oferta wciąż pozostaje niezwykle konkurencyjna. Abonament nadal umożliwia pokonanie setek lub tysięcy kilometrów w cenie niższej niż koszt zakupu jednego standardowego biletu na długiej trasie kolejowej.

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