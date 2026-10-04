ABBA w Polsce. Rozwiąż quiz o historycznym koncercie zespołu w Studio 2

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-04 19:51

Przyjazd zespołu ABBA do szarej rzeczywistości komunistycznej Polski stanowił prawdziwą eksplozję zachodniej popkultury. Wizyta szwedzkiej grupy w Studio 2 w październiku 1976 roku zapisała się jako absolutnie przełomowe wydarzenie rozrywkowe epoki PRL-u, będąc jednocześnie jednym z najbardziej kultowych momentów w całej historii Telewizji Polskiej.

Rodzina ogląda w telewizorze Rubin koncert zespołu ABBA. O występie grupy w Polsce przeczytasz w Eska Szczecin.
Autor: Wygenerowane przez AI

Występ zespołu ABBA wystąpił w Polsce równo 50 lat temu

Od legendarnego wieczoru, gdy będąca u szczytu światowej sławy ABBA zaprezentowała się polskiej publiczności, mija właśnie pół wieku. Szwedzka formacja mogła się już wtedy pochwalić potężnym dorobkiem przebojów i płytami sprzedanymi w milionach sztuk, podczas gdy ich najnowsze wydawnictwo dopiero podbijało globalne zestawienia. Zespół stanowił prawdziwy ewenement na rynku muzycznym, łącząc cztery wyraziste charaktery, bezbłędną realizację dźwięku, łatwo wpadające w ucho kompozycje oraz wizerunek, który wyprzedzał ówczesne czasy.

Dla rodzimej widowni była to absolutnie pierwsza okazja do obejrzenia występu szwedzkiej grupy na żywo w granicach naszego kraju. Ten pojedynczy koncert, jedyny taki przyjazd i unikalny show błyskawicznie obrosły niezwykłymi legendami.

Rozwiąż quiz o koncercie ABBA w 1976 roku

Przepominamy tamten historyczny wieczór, który dla ogromnej rzeszy Polaków stanowił pierwszy tak bezpośredni kontakt z międzynarodową branżą rozrywkową. Przygotowaliśmy dedykowany quiz, aby zweryfikować, jak wiele szczegółów z tego wiekopomnego koncertu wciąż pozostaje w pamięci. Zapraszamy do wirtualnej podróży w czasie prosto do 1976 roku!

Zespół ABBA w Polsce. Co wiesz o legendarnym koncercie w Studio 2?
Pytanie 1 z 10
Który utwór otwierał koncert zespolu ABBA w Studio 2?

Quiz - rozrywka dla każdego

Quiz to forma intelektualnej rozrywki, która polega na sformułowaniu pytania tak, aby na bazie dostarczonych wskazówek i ogólnej wiedzy móc wywnioskować trafną odpowiedź. Taka zabawa zakłada, że rozwiązanie nie jest do końca oczywiste, a uczestnicy muszą dyskutować nad różnymi wariantami, odrzucając te opcje, które ewidentnie nie pasują do warunków określonych w samej zagadce.

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