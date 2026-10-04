ABBA w Polsce. Rozwiąż quiz o historycznym koncercie zespołu w Studio 2

Występ zespołu ABBA wystąpił w Polsce równo 50 lat temu

Od legendarnego wieczoru, gdy będąca u szczytu światowej sławy ABBA zaprezentowała się polskiej publiczności, mija właśnie pół wieku. Szwedzka formacja mogła się już wtedy pochwalić potężnym dorobkiem przebojów i płytami sprzedanymi w milionach sztuk, podczas gdy ich najnowsze wydawnictwo dopiero podbijało globalne zestawienia. Zespół stanowił prawdziwy ewenement na rynku muzycznym, łącząc cztery wyraziste charaktery, bezbłędną realizację dźwięku, łatwo wpadające w ucho kompozycje oraz wizerunek, który wyprzedzał ówczesne czasy.

Dla rodzimej widowni była to absolutnie pierwsza okazja do obejrzenia występu szwedzkiej grupy na żywo w granicach naszego kraju. Ten pojedynczy koncert, jedyny taki przyjazd i unikalny show błyskawicznie obrosły niezwykłymi legendami.

Rozwiąż quiz o koncercie ABBA w 1976 roku

Przepominamy tamten historyczny wieczór, który dla ogromnej rzeszy Polaków stanowił pierwszy tak bezpośredni kontakt z międzynarodową branżą rozrywkową. Przygotowaliśmy dedykowany quiz, aby zweryfikować, jak wiele szczegółów z tego wiekopomnego koncertu wciąż pozostaje w pamięci. Zapraszamy do wirtualnej podróży w czasie prosto do 1976 roku!

Zespół ABBA w Polsce. Co wiesz o legendarnym koncercie w Studio 2? Pytanie 1 z 10 Który utwór otwierał koncert zespolu ABBA w Studio 2? "Mamma Mia" "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" "Dancing Queen" Następne pytanie

Quiz - rozrywka dla każdego

Quiz to forma intelektualnej rozrywki, która polega na sformułowaniu pytania tak, aby na bazie dostarczonych wskazówek i ogólnej wiedzy móc wywnioskować trafną odpowiedź. Taka zabawa zakłada, że rozwiązanie nie jest do końca oczywiste, a uczestnicy muszą dyskutować nad różnymi wariantami, odrzucając te opcje, które ewidentnie nie pasują do warunków określonych w samej zagadce.