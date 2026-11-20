Wody termalne w Policach. Zaskakujące wyniki badań

Dobiegły końca analizy odwiertu geotermalnego Police GT-1. Potwierdziły one, że podziemne wody termalne mogą zasilić miasto w energię cieplną. Ponadto ze zrealizowanych ekspertyz wynika, że znalezione złoża posiadają również właściwości leczniczo-rekreacyjne.

Poszukiwania ruszyły w lipcu 2025 roku. Odpowiedzialna za wiercenia firma UOS Drilling dotarła do wód termalnych na głębokości około 1800 metrów, czyli płycej względem wstępnych założeń. Pompowanie pomiarowe wykonano w lutym 2026 roku, a parę miesięcy później marszałek województwa zachodniopomorskiego zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną.

Gorące źródła w Policach. Temperatura i parametry wody

Przeprowadzone ekspertyzy dowodzą, że odkryte złoże charakteryzuje się świetnymi parametrami.

Temperatura podziemnej wody wynosi 66,3 stopnia Celsjusza przy wydajności ujęcia sięgającej 221 metrów sześciennych na godzinę. Istotna jest również wysoka mineralizacja kształtująca się na poziomie 128,8 g/dm³, a całkowita głębokość samego odwiertu to 1827 metrów.

Zdaniem specjalistów tego typu właściwości mają duże znaczenie nie tylko w kontekście lokalnego ciepłownictwa, ale także przy potencjalnym użyciu zasobów w obszarze zdrowia, rehabilitacji i rekreacji.

Czy Police zostaną uzdrowiskiem? Nowa szansa dla przemysłowego miasta

Do niedawna mało kto w mieście przypuszczał, że Police będą stawiane w jednym rzędzie z kurortami znanymi z leczniczych kąpieli oraz gorących źródeł. Przez dziesięciolecia ośrodek ten rozwijał się w oparciu o przemysł, czego głównym symbolem pozostają Zakłady Chemiczne Police. Dodatkowo w ostatnich latach zbudowano tam fabrykę polimerów, będącą jedną z największych inwestycji przemysłowych w całym regionie.

Obecnie rezultaty świeżych analiz zwiastują zupełnie nowy etap w historii miejscowości. Ewentualne zdobycie formalnego statusu uzdrowiska to wciąż bardzo odległa perspektywa, jednak samo udokumentowanie leczniczo-rekreacyjnych cech wód termalnych stanowi bodziec do rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej oraz turystyki zdrowotnej.

Geotermia w Policach zapewni ciepło dla mieszkańców

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest mimo wszystko włączenie geotermii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Szacunki mówią, że złoże dysponuje potencjałem rzędu 120 tys. GJ energii cieplnej w skali roku. Takie zasoby pozwoliłyby Policom w kolejnych latach częściowo odejść od konwencjonalnych surowców energetycznych i poprawić bezpieczeństwo dostaw ciepła do domów.

Szersza eksploatacja odkrytego złoża wymaga jednak stworzenia minimum dwóch odwiertów zatłaczających i zdobycia funduszy na kontynuację prac. Dotychczasowy odwiert badawczy w stu procentach opłacił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przyznana na ten cel dotacja przekroczyła kwotę 18,3 mln zł.

Plany władz Polic związane z inwestycją geotermalną

Samorządowcy z Polic deklarują kontynuowanie prac nad rozwojem projektu geotermalnego. Teraz najważniejsze stanie się zabezpieczenie finansowania dla następnych faz przedsięwzięcia i przekalkulowanie kosztów wytwarzania ciepła dla lokalnej społeczności.

W przypadku pomyślnego wdrożenia tych zamierzeń Police zyskają szansę na miano ośrodka łączącego nowoczesny przemysł z ekologiczną energią, a być może również z sektorem uzdrowiskowym. Jeszcze parę lat wstecz podobna wizja uchodziła za czystą fikcję, ale dzisiaj znajduje ona oparcie w twardych danych z badań przeprowadzonych głęboko pod powierzchnią ziemi.

Sonda Korzystałeś kiedyś z sanatorium? Tak Nie Tak, ale tylko w dzieciństwie Nie, ale nie potrzebuję